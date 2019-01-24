【影評】《異裂》　原創、另類的超級英雄探索

圖文／鏡週刊

奈沙馬蘭影迷專屬電影，外人慎入。像《X檔案》加《X戰警》，但並非爽片。

《異裂》是2年前的《分裂》和19年前《驚心動魄》的續集，沒看過或忘記這兩片的觀眾會很難跟上。為什麼要拍多年前評價票房都差強人意的作品的續集，還假定觀眾都看過且記得劇情？導演說一開始他心中已按部就班地勾勒著這個超級英雄宇宙，但就電影而言，其實就是任性。

全片背景在一處可稱之「不正常人類研究中心」的精神病院，刀槍不入的大衛鄧恩（布魯斯威利飾演）、擅用心計的玻璃先生伊萊亞（山繆傑克森飾演），以及擁有包含「野獸」在內24個人格的凱文（詹姆斯麥艾維飾演），他們各自被關在個人室，由醫師分別分析與溝通，希望以特殊方法治癒他們。

《異裂》提出了「超級英雄會否只是由個人與文化而來的妄想症」的辯證，這是非常有趣的討論，可和之前的《蜘蛛人：新宇宙》相看。但自溺而毫無節制，炫耀聰明的解構探索，壓縮了超人類的表現空間，3位主角2/3的時間都在各自房間，並無太多火花。

電影有種拼湊感，陽春而倉卒。3人的齊聚竟毫無《復仇者聯盟》那樣大咖相碰撞的熱鬧過癮，只是為了滿足作者大發議論。詹姆斯麥艾維的人格變身奇技還是很厲害，卻已無新意，另外兩人則根本沒有發揮的機會。而大衛的兒子、玻璃先生的母親和上次野獸放過的女孩凱西等配角的存在意義不大。

我仍認為《異裂》是喜歡思考超級英雄議題的觀眾不可錯過的電影，包括最後典型奈沙馬蘭大逆轉的結論，比《X戰警》更有啟發性。但這是部知性激盪遠大於娛樂性的電影。

82分 導演：奈沙馬蘭

演員：詹姆斯麥艾維、布魯斯威利、山繆傑克森

片長： 129分鐘

級別：輔15級

上映日期： 1月16日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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