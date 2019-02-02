明星高中YouTuber！「學霸技能」曝光..只看題目5字就知道答案

▲▼明星高中YouTuber。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

記者李玟儀／綜合報導

知名YouTuber HowHow本身畢業於師大附中，邀請了畢業於建中的呱吉、台中一中蔡哥及啾啾鞋、台南一中Joeman、武陵高中林辰、成功高中星培、花蓮高中黃大謙一起錄製「明星高中大亂鬥」，8人展開腦力激盪賽，雖然題目走得是搞笑中帶點知識的路線，但廝殺依舊刺激，這一系列的影片中，光是上集至本文截稿為止，已經突破200萬觀看次數。

其中Joeman也抓緊機會，找每一位聊聊當年考高中的念書方式，同樣掀起網友熱烈討論。

（以下順序不代表學校或YouTuber成績排名）

黃大謙（花蓮高中）

▲花蓮高中，黃大謙。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

黃大謙和其他YouTuber不同的是，當年他是免試入學，當年國三上學期就已經知道自己可以讀花蓮中學了，雖然對考高中這件事有點陌生，但他對念書也有自己的訣竅，「如果你感覺到念書的時候很痛苦，那就代表你做對了，請你繼續痛苦下去。」其實這也就應證了「含淚播的必歡呼收割」這句話，讀就對了！

▲黃大謙分享念書經驗。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



林辰（武陵高中）

林辰是原住民加分考上武陵，考生間通常都會對能額外加分的考生報以羨慕又嫉妒的眼光，不過他不以為意，認為還是要用正面、健康的心態去看待，也提到很實在的觀點，「有資源就要好好運用。」

▲武陵高中，林辰。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）



啾啾鞋（台中一中）

▲台中一中，啾啾鞋。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

知識型YouTuber啾啾鞋出自明星高中一點也不令人意外，他小蔡哥3屆，當年基測的滿分是312，12分是作文成績，而該屆中一中最低錄取分數是296分，他考了297分，雖然謙稱是吊車尾進去，但這個成績基本上已經海放很多人，只是他也坦言在高中時其他同學成績太好了，其實讀得很痛苦。

▲啾啾鞋考了297分。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

至於如何考到297分，啾啾鞋以個人觀點分析國中考高中「絕大多數都是用背的」，以歷史地理為例，他練到看到題目前5個字就知道答案是什麼。不過到了高中硬背就不見得管用，還是要試著理解。

此外啾啾鞋也分享個人心路歷程，很多考上名校的學生，因為學校都是來自四面八方的頂尖學生，只要碰到更強的就被比下去，有些人因此很受挫，但他認為：「不要太把你在頂尖學校裡的排名放在心上，不要太自信心崩潰。」把眼界放開一點，世界並不只存在於學校裡。

HowHow（師大附中）

▲師大附中，啾啾鞋。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

HowHow當年考附中，最低分數是276分，他當時備考時非常努力，練到「不用計算紙就可以把數學寫完」，所以在考基測時，國、英、數3科都拿到滿分，算是用苦讀換取到好成績。

▲HowHow分享考高中經驗。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

不過HowHow自認高中考大學用錯了方式，高中開始補習後，他覺得一味依靠補習班的題型其實不見得適合每個人，以他自身為例，當時因為補習班都是教一些技巧、題型，反而讓人忘了念書的初衷應該是真正的了解，一知半解的結果就是基本功不穩，雖然因此和台大擦肩而過，但考上政大也算是成績很好！

▲龍年考生的無奈。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

有趣的是Joeman另外分享了一個考不上台大的原因，因為他和HowHow的同一屆學生中，正好是龍年跨蛇年，華人社會普遍愛在龍年生小孩，導致龍年的考生特別多，造成僧多粥少的局面，雖然是玩笑話，但相信也說出了一部份考生的無奈心聲。

另外沒有出現在影片中，但也是畢業自名校的YouTuber還有《博恩夜夜秀》的博恩，高中讀建中、大學是台大，巧的是，他和饒舌高手熊仔是國中同班同學，兩人曾在他的頻道中合體，在留言處更加碼透露，當時班上一共有9個同學上建中！另外最近爆紅的理科太太則是畢業自有名的私校「薇閣」。

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