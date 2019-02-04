學霸YouTuber是他！「滿分300考283」　PR99強者曝必勝攻略

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber成為新興行業後，越來越多的人投入影片創作，當中包含不少名校畢業生打破傳統觀念，不再以穩定的工作為唯一目標，而是勇敢追夢。YouTuber HowHow先前曾製作「明星高中大亂鬥」，8位畢業於明星高中的YouTuber齊聚一堂，別看他們平時在影片中各種搞笑，考高中時成績可是嚇嚇叫！

其中Joeman也抓緊機會，找每一位聊聊當年考高中的念書方式，同樣掀起網友熱烈討論。

（以下順序不代表學校或YouTuber成績排名）

星培（成功高中）

▲成功高中，星培。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

星培當年考高中時滿分是300分，他考了278分，按分數來說其實可以上師大附中，不過因為媽媽傾向他讀男校，最後選讀成功高中。當被問到怎麼做才能考到278分，他說：「不要有朋友就好。」聽起來是玩笑話，但其實是一段有點難過地往事。

▲成功高中，星培。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

星培回憶國中時自己比較胖又愛生氣，同學們都不愛找他玩，甚至國二向喜歡的女生告白，也因為太胖被拒絕，少了同學的邀約，他沒事就是回家念書，才能考出278分的成績。雖然星培的經驗比較極端一點，不過似乎也可以解讀為，想要考得好多花時間和心力在準備課業上是必要的。

蔡哥（台中一中）

▲台中一中，蔡哥。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

別看蔡哥總是講些冷笑話，以及對「押韻」迷之熱衷，但他當年考高中，基測成績是283分，PR值達到PR99！「PR99」可以解釋為100位學生中贏過99人，順利考上中部的第一志願台中一中。

蔡哥說當時5科中滿分的科目很多，錯都集中在同一科，用量尺分數來算的畫，會比分散錯在每一科的考生來的吃香。那要怎麼成為PR99呢？他說以國中為例，考前衝刺期很重要。

▲▼蔡哥當年考高中時，滿分300分考了283分，PR99。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

當年可以考兩次基測，在第一次只考了250幾分，不滿意的在第二次基測前的一兩個月卯起來寫評量、測驗題，靠穩紮穩打的功夫順利衝出高分，不過這也意味著他本身基礎打得不錯，才能靠瘋狂練習取勝。

呱吉（建國中學）

呱吉的年代更久遠一點，當時考高中的滿分是700分，想上建中大概要600初，他考了650分，其中國英數不算作文的話都是滿分。那麼要考上建中該如何準備呢？

▲建國中學，呱吉。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

呱吉說國中時個性不像高中那麼叛逆，也沒有參加那麼多活動，再加上當時國中讀的是資優班，同時當年的學校風氣是「趕課」，會在國二就把3年的東西全部教完，國三就開始複習了。

▲呱吉當年以650分的成績考上建中。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

此外呱吉提到一個重點，國一、國二上課專心聽講很重要，只要底子打得好，國三相對比較輕鬆，當時他沒有補習也沒有買參考書，全都是讀課本，一樣也能考出好成績。

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