五月天《人生無限公司》版本！　家家「女人味嫵媚」全都錄

記者關韶文／台北報導

「靈魂歌姬」家家從上月底到本月初，一連在師兄五月天的《人生無限公司》演唱會上帶來演出。變得更有女人味的家家，在歌唱時加入了更多嫵媚的動作和眼神，這樣的轉變也透過鏡頭記錄下來，透過將在21日上架的《擁抱》LIVE版MV，見證她用兩年時光所淬煉出的變化與成長。

提到心態上的轉變，家家說，「我比以前更珍惜家人了。」她感嘆道，家中長輩年紀越來越大，每次回家都覺得心愛的家人更蒼老了一些，「其實有點愧疚，因為我一直以來都在外地工作，好像沒有陪在他們身邊。」因此家家今年也特地請公司不要安排跨年活動，回到台東家人一起參加年祭。

▲▼家家推出《擁抱》LIVE版本MV。（圖／相信音樂提供）

除了家人外，家家也對於身邊的每一段關係更珍惜，也學會放下才是祝福。在這兩年恢復單身的家家說，「以前我會執著於一段感情，現在我學會了，如果發現兩人不適合，那就坦然放手，對彼此都是更好的事。」

如今面對一段關係的結束，更成熟的家家沒有罣礙更沒有怨懟，她說：「即使我們的緣分已經到了盡頭，但是在相處的時間裡，我也從這段關係裡學習到很多。到頭來想和對方說的，還是一句『謝謝』。」這也是呼應了家家全新詮釋的《擁抱》，是充滿希望的「自我和解之歌」。