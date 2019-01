陪拍婚照太仙！　許瑋甯「純白套裝」光一照…網揪亮點：好透

記者潘慧中/綜合報導

許瑋甯近日和女性友人飛往夏威夷,正是為了參加男性好友的婚禮,19日下午難得在Instagram開直播,是要和粉絲分享「陪好友到沙灘拍婚禮照」的喜悅,之所以穿著一身純白服裝入鏡,她解釋是好友的要求,並非要搶新人風采。

▲▼許瑋甯陪好友到沙灘拍婚照。(圖/翻攝自Instagram/anno8o7)



照片中,可以看到許瑋甯紮起中長髮,露出V字瓜子臉,身穿兩件式純白套裝,黑色滾邊、蕾絲布料增添不少優雅女人味,大方展現美背和纖細腰身,在夕陽的照射下,鏤空布料隱約透出美腿,仙氣十足的打扮讓粉絲又戀愛了。

▲▼許瑋甯隱約透出美腿。(圖/翻攝自Instagram/anno8o7)



許瑋甯19日稍早在社群網站感性寫下:「Today is your big day. We Loveyou so much.」看到友人找到幸福的她,心情似乎也放鬆了不少,只見她套上軍綠色短洋裝,相當映襯雪白肌膚,合身剪裁展現S曲線,胸前開深V的剪裁露出深邃事業線和東西半球,刻意不穿好白外套,展現若隱若現的性感。

▲▼許瑋甯去夏威夷參加好友婚禮。(圖/翻攝自Instagram/anno8o7)



許瑋甯窈窕身材在鏡頭前一覽無遺,朋友拍下她的背影照,半邊美背挖空,裙襬後面開衩設計,流露女人味,目光往下移,穠纖合度的腿部線條令人稱羨,後來玩開了,她乾脆脫掉外套、把白紗繫在頭上,一顰一笑都能感受到她的喜悅。