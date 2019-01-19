陪拍婚照太仙！　許瑋甯「純白套裝」光一照…網揪亮點：好透

記者潘慧中／綜合報導

許瑋甯近日和女性友人飛往夏威夷，正是為了參加男性好友的婚禮，19日下午難得在Instagram開直播，是要和粉絲分享「陪好友到沙灘拍婚禮照」的喜悅，之所以穿著一身純白服裝入鏡，她解釋是好友的要求，並非要搶新人風采。

▲▼許瑋甯陪好友到沙灘拍婚照。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



照片中，可以看到許瑋甯紮起中長髮，露出V字瓜子臉，身穿兩件式純白套裝，黑色滾邊、蕾絲布料增添不少優雅女人味，大方展現美背和纖細腰身，在夕陽的照射下，鏤空布料隱約透出美腿，仙氣十足的打扮讓粉絲又戀愛了。

▲▼許瑋甯隱約透出美腿。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



許瑋甯19日稍早在社群網站感性寫下：「Today is your big day. We Loveyou so much.」看到友人找到幸福的她，心情似乎也放鬆了不少，只見她套上軍綠色短洋裝，相當映襯雪白肌膚，合身剪裁展現S曲線，胸前開深V的剪裁露出深邃事業線和東西半球，刻意不穿好白外套，展現若隱若現的性感。

▲▼許瑋甯去夏威夷參加好友婚禮。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



許瑋甯窈窕身材在鏡頭前一覽無遺，朋友拍下她的背影照，半邊美背挖空，裙襬後面開衩設計，流露女人味，目光往下移，穠纖合度的腿部線條令人稱羨，後來玩開了，她乾脆脫掉外套、把白紗繫在頭上，一顰一笑都能感受到她的喜悅。