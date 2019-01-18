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世界最浪漫鐵道！吳心緹雪中「回眸一笑」網窒息：美翻

記者林奕如／台北報導

吳心緹演出新版《惡作劇之吻Miss In Kiss》在日本打開知名度，成爲日本的奧會津地區觀光鐵道「JR只見線應援大使」，飛福島縣拍攝形象影片，穿上日本和服走在零度以下的結冰戶外，她直呼：「路上非常滑，當要走到結冰路時兩旁的人都會趕來攙扶我，瞬間有了娘娘的感覺。」

▲吳心緹擔任JR只見線應援大使。（圖／吳心緹臉書）

▲吳心緹擔任JR只見線應援大使。（圖／吳心緹臉書）

▲吳心緹擔任JR只見線應援大使。（圖／吳心緹臉書）

吳心緹為了拍攝，每天都早起出門，稱讚鐵道美景：「我們很幸運的是拍攝最後前一天下雪，前面看到的都是有一些雪覆蓋在山上路上的景色，最後一天看到的是雪白的一片，兩種景色都好夢幻，隨手一拍感覺都能成為明信片。」JR只見線被譽為「世界上最浪漫的鐵道」，同時在日本也榮獲票選最受歡迎的觀光鐵道第一名等獎項，以最美風景的鐵道享譽盛名。

▲吳心緹擔任JR只見線應援大使。（圖／吳心緹臉書）

▲吳心緹穿木屐走在結冰路上有人攙扶，她笑說：「有了娘娘的感覺。」（圖／吳心緹臉書）

她高中時都搭火車上課，原本對她來說是交通工具，但這次代言只見線覺得好榮幸，「對我來說這是一趟可以不用設定目的地，搭著火車欣賞如詩如畫美麗風景，感到幸福的鐵道旅行。」這次她也參與，被列為國定重要無形民俗文化財產的「歲之神火祭」，在黑夜中燃起熊熊火焰祈求著每年的五榖豐收，吃到神火烤麻糬，希望保一年無病無災。

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吳心緹, 小敏, 惡作劇之吻

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