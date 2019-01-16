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Sandy健康出狀況爆停工一個月　「說了就會變標題」

記者林奕如／台北報導

Sandy（吳姍儒）16日出席兒福聯盟與中信基金會攜手募集年菜和紅包公益活動，她看了影片眼眶紅，想讓偏鄉的弱勢學童也能過個好年。她透露，只要一休假，自己身體就會出狀況，狀況都很嚴重，去年12月覺得身體負荷不了，因此休假約一個月，她看到媒體驚訝，作勢哭泣：「然後你們都沒有發現。」

▲▼吳姍儒Sandy出席偏鄉弱勢孩童公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲Sandy談到近來虐童案頻傳，希望社會回歸溫暖。（圖／記者黃克翔攝）

她說，身心狀況不平衡，所以12月很任性跟公司告假，「有2、3個主持邀約，但我覺得負荷不了，所以休息20天，跟7個好友到歐洲旅遊」，還被爸爸吳宗憲罵：「你是職業倦怠了是嗎？」但她修完長假，身體好轉許多，原本紅字一片，有些都回歸正常，被問是何病因，她笑說：「說了就會變標題」，堅持不鬆口。她當老闆娘，今年尾牙也準備五星級飯店犒賞員工，年終預計每人約一個月起跳，大年初四就到澳門主持開工。

▲▼吳姍儒Sandy出席偏鄉弱勢孩童公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳姍儒Sandy出席偏鄉弱勢孩童公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）

近日來虐童案頻傳，肉圓爸家暴引發討論，Sandy說：「很多人看了很生氣，甚至動用私刑，但我覺得暴力不是解決問題的方法。」她坦言，有時候媒體報導更多細節，更讓人難受，「希望大家盡量讓這個社會回歸到溫暖，在學校若遇到特殊狀況，真的不能夠拖延，一定要通報，而且之後要追蹤，也辛苦各單位來幫助他們，他們需要的是同情共感，而不是要大家用同樣方式（暴力）去解決。」

▲▼吳姍儒Sandy出席偏鄉弱勢孩童公益記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲Sandy難忘14歲在美國過年的孤單經驗。（圖／記者黃克翔攝）

今和偏鄉兒童一起搓湯圓，希望他們能過得好年，Sandy也透露有一次難忘回憶：「我14歲的時候去美國讀書，過年的時候很孤單，有一位好友小孩到我家過年，結果我看無名，發現我的紅包全都到她手上，讓我傷心落淚，覺得爸媽不要我了，過了許久，她才大哭跟家人訴苦，家人才解釋，是因為對方家裡出現狀況，我才釋懷。」

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肉圓爸, Sandy, 吳姍儒

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