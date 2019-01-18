謝佳見突驚爆：我不想演戲了！「39歲唸OO對白太幼稚」

記者林奕如／台北報導

謝佳見演技到位，曾入圍金鐘獎戲劇節目男配角，但近年來演出大多高富帥，不然就是暖男，他無奈表示，有些對白對39歲的他而言太幼稚，也不是剛出道小鮮肉了，覺得被禁錮鎖在一個盒子，甚至一度沮喪：「我不想演戲了，我不知道接下來要演什麼，讓觀眾能喜歡，尤其在台灣怎樣才能大突破。」好友楊謹華也開導過他。

▲謝佳見 化身「屈城市佳議員」擔任「加1元健康美麗政策」的代言人。（圖／屈臣氏提供）

謝佳見坦言，劇本佔很大的原因，現在大部分都是高富帥角色，他最近嘗試新方向，像是官老爺、王子大人等浮誇演法，才剛從大陸拍完古裝武俠劇《天醒之路》，瀏海梳起露額頭是新造型，但因為天氣太熱，他覺得是一個很好體驗，但衣服至少穿3層，下次一定要在冬天拍。

▲謝佳見 化身「屈城市佳議員」擔任「加1元健康美麗政策」的代言人。（圖／屈臣氏提供）

最近身旁好友傳出喜訊，包括楊謹華登記結婚，他說：「她在發布前一天我們還在錄影，她沒有跟我們講，要給我們一個驚喜，新聞曝光後，我還問她『妳結婚？』」許瑋甯也傳出婚訊，他則是淡定表示，這不是真的，「因為我們群組有聊，她說若真的有一定會跟我們說。」

謝佳見18日出席屈臣氏推出「加1元多1件」活動，化身「屈城市佳議員」，巧妙的融入他名字中的「佳」，十分融入選舉文化，他從馬來西亞來台發展7年，也開心宣佈：「終於可以申請長期居留證，算是半個台灣人了。」農曆年將至，他沒打算回家鄉過，透露父親在新幾內亞待30多年，而他大學之後，就決定不再去當地，因為治安極差，去朋友熱鬧過年很好。