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「黑道千金」劉奕兒Q綁蘋果頭　當保鑣貼身追愛明星劉以豪

記者林奕如／台北報導

劉奕兒在Netflix《極道千金》飾演長相甜美卻個性剽悍的黑道千金，因為喜歡上當紅巨星徐逸航（劉以豪 飾），不顧老爸的反對，決定成為與徐逸航傳出緋聞女星的貼身保鑣，一心只希望能與偶像近距離接觸，新鮮組合讓粉絲關注。

▲劉以豪、劉奕兒合作《極道千金》 。（圖／Netflix提供）

▲劉以豪、劉奕兒合作《極道千金》 。（圖／Netflix提供）

▲劉奕兒是黑道千金，愛上明星劉以豪。（圖／Netflix提供）

劉以豪跳脫過往形象，首次飾演個性隨和卻帶點古怪的偶像巨星，他說：「當初在看劇本時就被角色的獨特性格逗得啼笑皆非，接下來很期待這個角色和Netflix、吳子雲導演碰撞出的火花。」劉奕兒飾演追求夢想與愛情的女保鑣，將在劇中展現多場動作場面的戲碼，是個同時需要體力與演技的表演挑戰。她表示非常期待這個充滿挑戰的角色，並在開拍前已開始接受特訓，希望能在劇中一展好身手。

▲劉以豪、劉奕兒合作《極道千金》 。（圖／Netflix提供）

▲劉以豪、劉奕兒合作《極道千金》 ，中為吳子雲。（圖／Netflix提供）

這部愛情喜劇影集劇本是由作家導演吳子雲（藤井樹）率領編劇團隊共同操刀，他之前在《六弄咖啡館》展現驚人編導才華，「我是一個故事工作者，過去你可能接觸過我的文學、音樂與電影作品，而這次的全新的影集作品則是一個嶄新層次的挑戰，我非常期待與Netflix這樣的全球夥伴共同創作，激發出意想不到的化學反應。」該劇將在台北、高雄等地取景。

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劉以豪, 劉奕兒, 吳子雲, 藤井樹, 極道千金

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