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劉至翰爆偷吃「3天速簽字離婚」：我不想再結婚了！

記者林奕如／台北報導

劉至翰被媒體拍到和台大嫩妹過從甚密，甚至在香閨相處3.5小時，他表示「該女只是車友」，但他的婚姻已經回不去，二任妻子Vivian火速發聲明「正式分開」，更點出「劉先生有了更好選擇」。劉至翰經紀人證實，他們已經「已簽字」，在新店戶政事務所辦理。

▲劉至翰1個月前才和老婆去騎公路自行車。（圖／翻攝自臉書／劉至翰）

▲劉至翰1個月前才和老婆去騎公路自行車。（圖／翻攝自臉書／劉至翰）

劉至翰經紀人表示，劉至翰已經跟老婆「已簽字」，Happy Ending理性分開，很和平，沒有交惡、沒有惡言，現在還住在一起，因為房租的問題，還要一段時間。至於外界罵聲不斷，經紀人坦言，他當然心情有受到影響，經紀人也說：「劉至翰說不想再結婚了。」劉至翰是否現在有女友？經紀人說：「這我也不清楚，藝人私事不過問。」

事實上，劉至翰2011年和第一任妻子林子瑄離婚，當時鬧得風風雨雨，之後和圈外人Vivian結婚，2018年9月他在臉書po出罹患青光眼並動手術，另一半守候在旁，看得出來夫妻情深，隔3個月，夫妻也一起參加伊正父親的告別式，看不出任何異狀。不過他被媒體拍到和台大嫩妹一起共度香閨3.5小時，爆出偷吃風波，他澄清：「該女只是車友。」

▲▼ 劉至翰進攝影棚錄影。（圖／記者林彥君攝）

▲劉至翰爆出婚變當時進棚錄影，隨即快閃躲化妝間。（圖／記者林彥君攝）

但劉至翰和老婆Vivian感情似乎回不去了，他先透過經紀人表示，「半年前經商不順，損失巨大，為避免家庭受影響，我們做出了一些決定。」Vivian之後火速發聲明「正式飛開、劉先生已經有了更好的選擇。」目前兩人已經簽字離婚，替這段5年婚姻劃下句點。

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劉至翰, Vivian, 林子瑄

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