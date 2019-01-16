劉以豪海中甜吻陳庭妮：我不會放棄妳！戲水玩到導演崩潰

記者林奕如／台北報導

劉以豪與陳庭妮在歐銻銻《種菜女神》經過重重考驗，終於正視彼此的心意，一場他在海裡向陳庭妮堅定告白的戲：「我不會放棄妳，我想要的未來，就是這裡。」兩人在一片湛藍的海中接吻，畫面唯美浪漫。劇中時序是冬天，但實際上是盛夏，兩人台詞喊：「好冷！」但導演一喊卡，兩人立刻瘋狂大笑，泡在海水裡不肯起身玩水。

▲劉以豪、陳庭妮《種菜女神》海邊KISS甜蜜互動 。（圖／歐銻銻娛樂提供）

自從知道要「下海」拍攝，兩人就開始期待拍攝日，下水之後變鴛鴦戲水、大打水戰，雖然台詞要講：「水好冰，好冷。」但因為天氣炎熱，泡在海水實在太舒服，兩人臉上根本止不住笑意，兩人還跟著燈光師一起手搭著反光板當作浮板，像小孩子一樣玩到不想上岸，陳庭妮笑說：「我們玩到導演、副導都崩潰，一直大喊：不要再玩了。」在岸邊的劉子千、舒米恩羨慕不已，劉子千苦著一張臉說：「我也好想衝下去，但一直被阻止。」

▲劉以豪、陳庭妮在海邊擺出POSE。（圖／歐銻銻娛樂提供）

兩人在海中追逐，陳庭妮還因此腳抽筋，拜託劉以豪幫她把雨鞋穿好，正想誇他貼心暖男時，劉以豪卻趁機勒索：「可以請我吃飯、看電影嗎？還是要帶我們去紐約時裝周也可以喔！」讓陳庭妮忍不住大翻白眼。同是模特兒出身的兩人，一時興起在海中擺出許多時尚POSE，與身上的農活休閒服相當不協調，陳庭妮笑說：「時尚是一種態度，跟穿什麼無關。」