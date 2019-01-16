女兵退伍大集合！班長潘朵拉合租「愛情豪宅」飆收視

記者林奕如／台北報導

李宣榕從星光幫歌手出身，在TVBS《女兵日記》飾演機車女班長「潘朵拉」走紅，續集《女力報到》講述退伍生活，大家生活四散不如意，最近劇情終於走到大家一起合租「愛情豪宅」，收視直飆1.73（4歲以上），同時間收看總人口數達60萬人。

▲李宣榕（右）飾演機車闆長潘朵拉走紅。（圖／TVBS提供）

劇情即將展開大夥同宿生活，瞬間最高收視點2.13落在李宣榕(飾 潘朵拉）邀趙雅芝（鄭亞 飾）及方語昕（黃嫚莉 飾）大家一起去看房子，原本豪宅的房東馬大房(馬力歐 飾)過於摳門小氣，房租竟開天價，沒想到一碰到潘朵拉(李宣榕 飾)就一見鍾情愛上她，馬上改口房租、水電一萬元全包，但這棟「愛情豪宅」有許多公寓條款，其中一項禁止異性朋友自由進出，對於其他的男兵想探視女兵困難重重，大家正在設法突破馬大房心房。

▲退伍女兵大集合，即將展開合租生活。（圖／TVBS提供）

李宣榕表示現在劇情讓她感覺回到當時大家住在屏東宿舍的日子，感覺很熟悉，「一直很嚮往住外面，以前很羨慕學長姊都可以租房子住在外面，但自己到現在都是和家人住在一起，很希望能夠有自己的房子，把它佈置成自己喜歡的樣子。」她也開心收視最高點落在身上，感動的說：「真的很開心，以前當歌手的她只知道拚命地唱，讓粉絲喜歡，現在已經是個演員，所以會更努力的把戲演好，讓大家知道她不只是會唱歌。」