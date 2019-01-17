一天一虐童！林心如不敢點影片：你怎麼捨得傷害他

記者林奕如／台北報導

林心如一身低胸褲裝出席代言，展現一姐氣勢，和霍建華婚後生有1女小海豚，近來一天一虐童新聞，她直言真的很難過：「超心痛，基本上只敢看標題，我不敢點開影片，既然自己生的，就要好好愛他、養育他，不要因為自己的情緒，發洩小孩身上，小孩非常無辜又天真可愛，你怎麼捨得傷害他。」





▲一天一虐童，林心如難過：你怎麼捨得傷害。（圖／記者黃克翔攝）

林心如17日代言富士通冷氣新品發表會，被問到之前怒告大陸名嘴爆料她和霍建華未婚同居，獲判勝訴判賠10萬元人民幣，她表示：「本來就是滿瞎的新聞，數株法律只是想要以正視聽，網路很多事情不用負責任，任由它繼續造謠下去，今天有一個，明天可能就是兩個，維護自身權利，讓大家知道不要隨便在網路上造謠，誣陷別人。」

女兒小海豚現在2歲，林心如自豪把女兒養得白胖，現在13公斤、身高90幾公分，生長指數是90幾，SIZE比同齡小孩大一號，她也陪伴小孩，自稱現在是「司機小林」，每天接送女兒上課程，像是音樂、美術繪畫等。她也說，女兒很會說話，大人沒有教過她，但她都很會講，每天睡覺前聊天20分鐘還不夠。

▲林心如和霍建華育有一女小海豚。（圖／林心如臉書）

農曆年將至，林心如計畫在台過年，出門旅行怕人擠人，她準備下廚一兩道年菜，曾說過拿手菜是煮湯，有一次朋友聚會拿出雞腳湯沒人捧場，霍建華默默啃光20隻雞腳，但女兒就不領情，她笑說：「女兒在美國玩時有吃過我做的蛋餅，一口就吐掉了，可能太硬了。」讓眾人大笑。