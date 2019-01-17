專訪／曾之喬一個人去丹麥找快樂　問到「答案」傻眼了

記者林奕如／專訪

曾之喬19歲飽受憂鬱症困擾，當時有一個清晰女聲：「妳可以一個人去丹麥，寫一本書。」23歲終於鼓起勇氣去「最快樂國家」找快樂，事隔7年，為了寫書舊地重遊，她走過人生低谷，領悟到：「我想那一次去丹麥，老天爺就是要讓我學習怎麼跟自己相處。」

▲曾之喬7年後真的完成了一個人去丹麥寫一本書 。（圖／記者周書羽攝）

曾之喬沒有方向感，加上常常忘東忘西，所以7年前一個人去丹麥，自己也覺得是一個不可能任務，第一天抵達飯店後，興奮打給家人朋友，想要炫耀自己做到了，但沒有一個人回應，瞬間崩潰大哭，她才體悟到，不會跟自己相處的事實。

「7年前的事情，但那趟旅程對我影響，卻是一直持續，只是我沒有發現，直到現在要出書了，再去整理細想，原來我是注定一個人要去丹麥，也是注定要經歷這些改變。」曾之喬從這次旅程體認，過去人生太過封閉而錯過許多事情，這個契機點（旅行），讓她打開心門，生活也就開啟更多的可能。

▲曾之喬談到7年前一個人去丹麥的旅行 。（圖／記者周書羽攝）

過去好勝、鑽牛角尖的自己，曾之喬直呼，她沒有不見，但現在學習如何去相處，有時候會凸顯出這一面，有時候知道要收起來，因為知道過去的自己是如何拼命，所以現在不想被得失心綁架，去年年底，她從忙碌行程中，徹底休息2個月，因為知道再不休息，會把自己逼到一個緊繃程度，「大家都說愛自己，其實很籠統，忙這個字，是心加上亡（死了），等到好好靜下來，傾聽內心聲音，才是真正愛自己。」

▲曾之喬想起以前的自己，淚灑新書記者會。（圖／記者黃克翔攝）

曾之喬也說，剛時認識丹麥朋友時，就很好奇問他是不是也覺得丹麥是全世界最快樂的國家，朋友告訴他：「或許是社會福利非常好，是所謂讓人民快樂的原因，但他身邊也有許多朋友不覺得那麼快樂呀，一個人快不快樂是心態問題，而不是環境。」她說，其實當時不太懂，但一直惦記這句話，直到現在7年了，才真的體認到，現在想要分享給大家。

「對啊，我在台北也很快樂，一點也不會想要移民去哪裡，也不會動不動就想逃離現在的生活，出國體驗幾個月，重拾了，不管去到哪裡，我都很怡然自得，這樣的心態，才是我從丹麥人身上學習到快樂哲學。」

