ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《愛音斯坦FM》台灣站啟動　林上紘：優質內容推到全世界華人耳中

記者林奕如／台北報導

《愛音斯坦FM》台灣站今日正式啟動，由資深互聯網媒體產業觀察家林上紘出資經營，此該華語線上音頻平台暨知識付費平台，將結合音頻、短視頻、圖片、文字、社交屬性，並且將大量加入台灣的文化、歷史、電影等優質內容，讓「最美寶島文化」發揚國際並讓內容變現產生無限可能。

▲▼愛因斯坦FM創辦人林上紘。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼愛音斯坦FM台灣台開台簽約，左起林上紘、孟祥力。 。（圖／記者湯興漢攝）

▲愛因斯坦FM創辦人林上紘上台致詞（上）。現場舉行開台簽約儀式，左起林上紘（下圖左起）、孟祥力。。（圖／記者湯興漢攝）

台灣愛音斯坦聯合創辦人林上紘於會中致詞表示：「光是去（ 2018 ）年，全球華人市場知識付費產業規模近台幣300億，預計到了2020年將破千億台幣。移動互聯網音頻用戶規模也超過4 億人，截至去年底，下載《愛音斯坦FM》的用戶逾1.6億人次、付費收聽用戶達 70 萬、每人平均使用時間 48 分鐘。顯見知識付費跟音頻市場是目前趨勢所至，台灣不能錯過這樣的市場機會，愛音斯坦台灣站的誕生，就是期待將台灣優質內容推到全世界華人耳中。」

▲▼愛因斯坦FM創辦人解卿。（圖／記者湯興漢攝）

▲愛因斯坦FM創辦人解卿。（圖／記者湯興漢攝）

記者發佈會上，由無雙樂團熱鬧開場，同時也邀請各大領域代表出席，包括市議員同時也是東森《57健康同學會》保健室主任的潘懷宗象徵「健康保健」類別、熱情勇敢自信三寶媽糖糖媽咪代表「親子類別」、知名財經專家李蜀芳代表「財經領域」、還請到演藝工會總理事長康凱代表「影視娛樂類別」、全球華人1111人力銀行總經理劉美葵象徵「職涯領域」、還有愛音斯坦創辦人也是出過詩集的解卿代表「文學領域」，未來充實內容，滿足每個人的求知慾。

▲▼愛音斯坦FM台灣台開台，左起解卿、糖糖媽咪、劉美葵、潘懷宗、康凱、傅子綺、李蜀芳、林上紘。（圖／記者湯興漢攝）

▲邀請各大領域代表出席，解卿（左起）、糖糖媽咪、劉美葵、潘懷宗、康凱、傅子綺、李蜀芳上台，最右為台灣愛音斯坦聯合創辦人林上紘。（圖／記者湯興漢攝）

《愛音斯坦FM》不但有多樣化免費內容，還打造精品級知識付費節目，更計畫推出「台灣女生」語音互動直播，提供直播收入分成，創造不同的獲利模式，將現場直播、相對論、興趣部落社區、聲音打賞、遊戲等用戶端徹底打通，打造創新的聲音產品，並以「聊台妹」、「配音秀」等聲音互動玩法，讓用戶「通過聲音，看到自己」。

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀

Sandy健康出狀況爆停工一個月　「說了就會變標題」

專訪／曾之喬一個人去丹麥找快樂　問到「答案」傻眼了

劉至翰爆偷吃「3天速簽字離婚」：我不想再結婚了！

劉以豪海中甜吻陳庭妮：我不會放棄妳！戲水玩到導演崩潰

理科太太超短熱褲好辣　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

一天一虐童！林心如不敢點影片：你怎麼捨得傷害他

「黑道千金」劉奕兒Q綁蘋果頭　當保鑣貼身追愛明星劉以豪

女兵退伍大集合！班長潘朵拉合租「愛情豪宅」飆收視

快訊／劉至翰二任妻子宣佈「離婚」：劉先生有了更好的選擇

《延禧》富察皇后逼哭百萬粉　秦嵐被控訴騙子：我對不起大家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Tony帶兒去美國…隋棠送機不捨！　Max一轉身網笑了：媽媽的擔心

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

蕭敬騰撩到理科太太！　她全程露少女甜笑…網看傻：面癱症一秒痊癒

「沒去婚禮包3600」還被嫌少退回！　澎恰恰回應怒了

賀一航兒大街被誤砍！　醫院曾發「病危通知」：第一次看到爸爸哭

王嘉爾鞠躬10次道歉！　親認「毀約內幕」：非常非常對不起

《以團之名》唱iKON夯曲「7人全體走音」　Selina傻眼給最低分！

館長合照「正妹女警」網暴動！　秒變比例尺：手臂和她頭圍一樣粗

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

解卿, 糖糖媽咪, 劉美葵, 潘懷宗, 康凱, 傅子綺, 李蜀芳上台, 林上紘, 解卿

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 男偶像同居小7歲女友！　霸氣護愛：以結婚為前提交往
  2. 阿翔老婆同框謝忻！　甜笑「3人大合照」：We are family
  3. 斯亞「爆乳D奶」開個唱！　邀《黑澀會》戰友驚喜共舞
  4. GOT7榮宰開「吃放」被要求減肥！爆氣槓上留言粉絲：管好你自己
  5. 《愛音斯坦FM》台灣站啟動　林上紘：優質內容推到全世界華人耳中
  6. 鹿希派開唱「吳宗憲缺席了」　丟一句話送給孫安佐！
  7. 袁詠儀再爆難相處？《無間道》導演無奈：她一直告狀！
  8. 張柏芝「懶人化妝法」4步驟就可出門！　網友學完傻眼：都沒用
  9. 劉以豪享受當「句點王」　抱怨陳庭妮愛爭功勞：什麼都妳先！
  10. 超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366