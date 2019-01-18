《愛音斯坦FM》台灣站啟動　林上紘：優質內容推到全世界華人耳中

記者林奕如／台北報導

《愛音斯坦FM》台灣站今日正式啟動，由資深互聯網媒體產業觀察家林上紘出資經營，此該華語線上音頻平台暨知識付費平台，將結合音頻、短視頻、圖片、文字、社交屬性，並且將大量加入台灣的文化、歷史、電影等優質內容，讓「最美寶島文化」發揚國際並讓內容變現產生無限可能。

▲愛因斯坦FM創辦人林上紘上台致詞（上）。現場舉行開台簽約儀式，左起林上紘（下圖左起）、孟祥力。。（圖／記者湯興漢攝）

台灣愛音斯坦聯合創辦人林上紘於會中致詞表示：「光是去（ 2018 ）年，全球華人市場知識付費產業規模近台幣300億，預計到了2020年將破千億台幣。移動互聯網音頻用戶規模也超過4 億人，截至去年底，下載《愛音斯坦FM》的用戶逾1.6億人次、付費收聽用戶達 70 萬、每人平均使用時間 48 分鐘。顯見知識付費跟音頻市場是目前趨勢所至，台灣不能錯過這樣的市場機會，愛音斯坦台灣站的誕生，就是期待將台灣優質內容推到全世界華人耳中。」

▲愛因斯坦FM創辦人解卿。（圖／記者湯興漢攝）

記者發佈會上，由無雙樂團熱鬧開場，同時也邀請各大領域代表出席，包括市議員同時也是東森《57健康同學會》保健室主任的潘懷宗象徵「健康保健」類別、熱情勇敢自信三寶媽糖糖媽咪代表「親子類別」、知名財經專家李蜀芳代表「財經領域」、還請到演藝工會總理事長康凱代表「影視娛樂類別」、全球華人1111人力銀行總經理劉美葵象徵「職涯領域」、還有愛音斯坦創辦人也是出過詩集的解卿代表「文學領域」，未來充實內容，滿足每個人的求知慾。

▲邀請各大領域代表出席，解卿（左起）、糖糖媽咪、劉美葵、潘懷宗、康凱、傅子綺、李蜀芳上台，最右為台灣愛音斯坦聯合創辦人林上紘。（圖／記者湯興漢攝）

《愛音斯坦FM》不但有多樣化免費內容，還打造精品級知識付費節目，更計畫推出「台灣女生」語音互動直播，提供直播收入分成，創造不同的獲利模式，將現場直播、相對論、興趣部落社區、聲音打賞、遊戲等用戶端徹底打通，打造創新的聲音產品，並以「聊台妹」、「配音秀」等聲音互動玩法，讓用戶「通過聲音，看到自己」。