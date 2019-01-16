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《延禧》富察皇后逼哭百萬粉　秦嵐被控訴騙子：我對不起大家

記者林奕如／台北報導

秦嵐在《延禧攻略》飾演富察皇后，高貴氣質以及溫柔形象，瞬間擄獲大批粉絲。她在愛奇藝台灣站《愛奇藝娛樂大賞》「讓我哭翻」獎項奪下第一，她略帶複雜心情表達了得獎感言，談到關於跳下角樓那段經典橋段，其實拍攝的時候還很開心：「很多網友看了幕後花絮，就說我其實是個騙子，所以我真的覺得很對不起大家。」

▲愛奇藝台灣站娛樂大賞_讓我哭翻_秦嵐 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲秦嵐《延禧》飾演富察皇后。（圖／愛奇藝台灣站提供）

富察皇后劇中痛失二子最終在角樓自盡，讓自己回歸富察容音，哭翻一大票網友，秦嵐也深度剖析火災喪子這段關鍵轉折，表示那段戲劇本寫的是富察皇后就瘋了，但是在她心中理解的富察皇后，因為從小生長的環境與教育，讓她不太會歇斯底里表達自己的情緒，加上和乾隆之間感情一直是相敬如賓，又是結髮夫妻，所以秦嵐讓這場戲質問皇上的成分重一些，也不斷反問富察皇后的存在是為什麼：「她希望皇上能給她一個答案，皇上沒有給她答案的時候，她才徹底的崩潰了。」

▲愛奇藝台灣站娛樂大賞_讓我哭翻_秦嵐 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲秦嵐拿下「愛奇藝台灣站娛樂大賞」讓我哭翻第一名獎項 。（圖／愛奇藝台灣站提供）

有趣的是，秦嵐本身也覺得令后CP才是《延禧攻略》真正的主角，她認為富察皇后與瓔珞的情感，不是男女或姐妹之間的感情可以比擬的，富察皇后跟乾隆的感情也很深，但是跟瓔珞情感更不同：「我們不是親人，勝至親人。因為我們的人生和靈魂交接處是有共鳴的。」

2018劇王《延禧攻略》PK掉宿敵《如懿傳》拿下3大獎項冠軍，包括「最想打巴掌」由爾晴（蘇青 飾）單槍匹馬對決袁春望（王茂蕾 飾）、炩妃（李純 飾）、乾隆（霍建華 飾）三位強敵勝出，還有「最想成真CP」由富察皇后、魏瓔珞令后CP擊敗《如懿傳》懿蘭CP、以及秦嵐奪下「讓我哭翻」第一。

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