男星戀上同劇女演員「棄22年妻」　拒付贍養費…遭女兒砲轟！

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢男星伊旺麥奎格（Ewan McGregor）與老婆伊芙馬瑞基斯（Eve Mavrakis）結婚22年，2018年卻被拍到與女星瑪麗伊莉莎白文斯蒂德（Mary Elizabeth Winstead）在街頭激吻，導致婚外情曝光，也因此毀了這段22年的婚姻，宣告離婚，近來甚至遭到22歲長女克萊拉（Clara）公開大罵是「混蛋男人」。

▲伊旺麥奎格出軌女星瑪麗伊莉莎白文斯蒂德，22年婚姻破裂。（圖／達志影像）

伊旺麥奎格自與新歡瑪麗伊莉莎白文斯蒂德在一起後，克萊拉曾數次於社群網站上公開攻擊父親及瑪麗，大罵女方是「小三」、「一個垃圾」，還指責夫妻拋妻棄子等，不過事後她在受訪時，曾坦承自己的舉動是不對的，但在事情發生的當下，她的情緒非常激動，也接受不了父親的所作所為，雖然承認了錯誤，但她拒絕向2人道歉。

▲伊旺麥奎格與前妻Eve Mavrakis。（圖／達志影像）

在事情平息了一段時間後，克萊拉日前再度砲火全開，在IG上曬出了一張媽媽伊芙馬瑞基斯的比基尼照，大讚媽媽雖然已經50歲，但外貌看起來就像30歲般，還有網友附和表示：「很高興知道妳有那麼好的遺傳基因，別讓妳的男友接近她。」

▲伊旺麥奎格女兒曬出媽媽的比基尼照。（圖／翻攝自IG／Clara McGregor）

克萊拉隨即在底下回應，「不會，我只需要讓她遠離那個拋下我女神媽媽的混蛋男人！」隨後還配上了一個微笑表情符號，足見她對父親的討厭程度。事實上，她在數月前曾PO出與爸爸的合照，關係似乎已經緩和了不少，沒想到近日她再度公開用難聽字眼形容父親，引起外界揣測，父女關係再度鬧僵，是否與先前伊旺麥奎格在離婚關絲中表明拒絕支付贍養費有關。

▲克萊拉與爸爸的關係緊張。（圖／翻攝自IG／Clara McGregor）