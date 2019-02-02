站上紅磡唱歌給妳聽！《大時代》馬俊麟浪漫承諾正妹老婆

記者林奕如／專訪

馬俊麟在民視《大時代》飾演斯文帥氣孫煥然，默默守護家族，以及心愛的女人王瞳，擄獲大批粉絲。36歲的他，戲外也對師大學妹的老婆梁敏婷十分溫柔，當年靠周星馳電影追到佳人，現在老婆肚中更懷上雙胞胎，他浪漫放閃：「總有一天我站上紅磡體育館，唱歌給妳聽。」

▲馬俊麟2016年迎娶師大學妹。（圖／StarCloud千云行銷）

馬俊麟星路十分坎坷，大學參加選秀節目《偶像大聖戰》獲得第四名出道，簽約華納唱片以為有機會發片，但終究無緣，之後簽入新東家，理念不合沒機會發展，8年長約消磨熱情，他心裡已經放棄演藝圈了。

▲馬俊麟在民視《大時代》飾演孫煥然走紅。（圖／記者季相儒攝）

演藝圈零收入，他只能靠一技之長討飯吃，就讀台灣藝術大學美術系時，在美術才藝補習班當老師，鐘點費收入補貼生活費，研究所就讀師範大學，更找到一生的伴侶，他談到老婆梁敏婷時害羞表示：「她是學妹，澳門僑生，因為有共同興趣所以聊得來。」

▲馬俊麟接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者季相儒攝）

馬俊麟喜歡廣東話，時常以學廣東話為由找梁敏婷出來，詢問周星馳電影的台詞，交往1年多，兩人決定共度一生，談到浪慢求婚，他直呼：「有一天先帶她去吃飯，之後把她騙去工作室，一打開門朋友全都一擁而上，我就捧著一束花跪下求婚。」

▲馬俊麟在婚禮上浪漫自彈自唱獻給老婆。（圖／StarCloud千云行銷）

婚後一年他又收到一份大禮，老婆懷孕了，而且是雙胞胎，過完農曆年，2個兒子即將報到，馬俊麟開心：「我們都是家中獨子，原本預計生2個小孩，現在一次達成，至於要不要生第3個，要看老婆意願，目前保留叩打（名額）。」

▲馬俊麟老婆懷雙胞胎，過完農曆年將有2個兒子報到。（圖／民視提供）

他在《大時代》飾演孫煥然走紅，劇中和王瞳談戀愛，老婆一點都不吃醋，反而每天鎖定觀看，「她替我感到高興，覺得角色很不錯。」他感動老婆一路以來默默支持，心中沒忘歌手夢的他，現在一步一步打拼，浪漫承諾有一天站上紅磡體育館唱歌給太太聽。