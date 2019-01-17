倒車把前方小發財「騰空抬起」！　《黑澀會》玉兔拍謝：距離沒算好

記者楊蕎綺／綜合報導

玉兔從《我愛黑澀會》出道，亮麗外表與高超舞藝令粉絲印象深刻，過去多搭乘大眾交通工具的她，2017年買了92萬元Nissan Juke代步，自行開車時間約1年，雖然現在已算頗有經驗，在來賓群中試開拿下第一名寶座，不過她透露，自己曾在路邊停車時，把前面的發財車「騰空抬起」。

▲▼玉兔倒車距離沒算好，把前面發財車「騰空抬起」。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）



玉兔在《小明星大跟班》上坦言，開車上路的時候，要在路邊停車壓力最大，因為正在停的時候，後面的車常會不耐煩地按喇叭，讓駕駛更緊張，某次她要停路邊停車格，前面停著一台發財車，她倒車時沒算好距離，一進去車尾就把發財車屁股「騰空抬起」，嚇得她趕快再往前開，發財車才落地，但她已經不敢再試著停進去，決定放棄去找別的停車位，只是新車車尾就這樣凹了一個洞。

▲黃鐙輝曾碰到女駕駛在高速公路上逆向。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）



大部分人對女駕駛開車都會有恐懼感，來賓黃鐙輝就說自己有切身之痛，某次開在高速公路上，卻看到前方車輛一台一台變慢並往另外一邊閃，等到他前面這一台閃開之後，「一台車頭燈對著我」，原來一台車逆向，車上女駕駛已經慌張到不敢動，就這樣逆向停在車道上，其他正常行駛的車輛也只能閃讓。

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