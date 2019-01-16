ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

微風女神分了帥T！　「被抓3P劈腿」7張私圖外流

娛樂中心／綜合報導

「微風女神」郭源元有著出色外型，過去曾傳出與T曖昧，當時她說自己在感情方面一向不在意性別，「我會喜歡一個人，是喜歡他的才華和個性，跟性別沒有關係。」不過日前網上流傳她與帥T髮型師Manson鬧分手的私訊截圖，但兩人皆不知是遭誰散布，15日決定報警處理。

郭源元和Manson私訊外流，一起上警局提告。（圖／翻攝自郭源元臉書、Manson IG）

▲郭源元和髮型師Manson的私訊截圖外流。（圖／翻攝自郭源元臉書、Manson IG）

據《三立新聞網》報導，網上流傳7張郭源元和髮型師Manson的私訊截圖，在一開始兩人對話氣氛融洽，她主動邀約對方去紐約玩，還詳列旅遊行程，看起來很積極，但到了第4張圖，Manson憤怒指她跟自己對話的同時，還跟前男友甜言蜜語，且在約Manson之前，也跟另外一位女T約好一起去紐約，讓Manson忍不住問：「妳當我是啥？」

看到Manson發怒，郭源元隨即安撫：「我都沒有再聯絡了，我真的想好好在一起！」只是Manson火氣未消：「那又如何？妳搞清楚妳自己才是同時曖昧別人的人，跟我若即若離的時間點並沒有任何關係！」、「劈腿就是劈腿，無縫曖昧就是曖昧！」無論郭怎麼道歉都不接受，最後也表明要封鎖郭：「祝妳跟前任還有醜踢一起紐約爽，3P也行啦！」

郭源元和Manson私訊外流，一起上警局提告。（圖／翻攝自郭源元臉書、Manson IG）

▲郭源元15日和Manson一起上警局提告。（圖／翻攝自郭源元臉書、Manson IG）

這7張私訊截圖在網上瘋傳，郭源元認為這屬兩人隱私，決定和Manson一起向警方提告，希望找出外流的人，不過礙於當事者自己有傳給朋友看過，加上兩人也不知道之後又是如何傳出去，要找出在網上公開私圖的人有困難，也無法以誹謗罪或違反個資法處理，最後只能提告妨害名譽罪。

推薦閱讀

黑人調皮動兒子4歲生日禮物！　飛飛「激烈抗議」原因超暖心

神話Eric、JunJin街頭互飆髒話、揪衣領！　隊友趕到勸架「民眾全程目賭」

歐陽娜娜「沒公主病的千金」！　親眼看她包花、洗菜...網友服了

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

子瑜最正神射手！　「連4年仙氣片」美到網友傻了

首爾霧霾「天空像黑白電視」！　韓女星帶2孩嚇傻：要我們怎麼活

黃曉明墊超高？　他一脫鞋「光腳形狀曝光」...粉絲再也笑不出來

阿滴穿滴妹洋裝！　「黑絲長腿」比妹還正

硬娶初戀「錯過爸最後一面」！富二代男星「半年就離婚」：其實只是性愛滿足

17歲小模高清無碼照外流！　竟是名媛媽「主動提供」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！　耳下3公分「萌妹→老公」網暴動

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

BLACKPINK「六億點擊神曲」官方MV被刪了！　TWICE、防彈也中招

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

野生周渝民帶女兒逛動物園！　「同框喻虹淵」畫面曝光甜炸

王傳一變惡鄰！　2罪狀起底…遭列入「億萬豪宅黑名單」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郭源元, 微風女神, 帥T, Manson

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 微風女神分了帥T！　「被抓3P劈腿」7張私圖外流
  2. 王心凌17首組曲獲讚零負評　王少偉重現15年前《愛你》
  3. 《魔鬼剋星》要拍續集！　但不是延續2016年「全女版」
  4. 「台版小栗旬」皇子扮相曝光　《殿下攻略》公開高顏值陣容
  5. 謝忻阿翔密會在幹啥？浩子精闢解析「車上48分鐘」
  6. 生了孩子「過生日再沒禮物」　她老公1句話惹怒全場：超敢講！
  7. 小Call遭「整個電視台封殺」！　吳宗憲傻眼：怎麼會？
  8. 「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷
  9. 《蜘蛛人：離家日》預告12件事　網放大看「年分被消失」
  10. 南韓每年100位高中生自殺原因　《Sky Castle》血淋淋搬上電視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366