微風女神分了帥T！　「被抓3P劈腿」7張私圖外流

娛樂中心／綜合報導

「微風女神」郭源元有著出色外型，過去曾傳出與T曖昧，當時她說自己在感情方面一向不在意性別，「我會喜歡一個人，是喜歡他的才華和個性，跟性別沒有關係。」不過日前網上流傳她與帥T髮型師Manson鬧分手的私訊截圖，但兩人皆不知是遭誰散布，15日決定報警處理。

▲郭源元和髮型師Manson的私訊截圖外流。（圖／翻攝自郭源元臉書、Manson IG）



據《三立新聞網》報導，網上流傳7張郭源元和髮型師Manson的私訊截圖，在一開始兩人對話氣氛融洽，她主動邀約對方去紐約玩，還詳列旅遊行程，看起來很積極，但到了第4張圖，Manson憤怒指她跟自己對話的同時，還跟前男友甜言蜜語，且在約Manson之前，也跟另外一位女T約好一起去紐約，讓Manson忍不住問：「妳當我是啥？」

看到Manson發怒，郭源元隨即安撫：「我都沒有再聯絡了，我真的想好好在一起！」只是Manson火氣未消：「那又如何？妳搞清楚妳自己才是同時曖昧別人的人，跟我若即若離的時間點並沒有任何關係！」、「劈腿就是劈腿，無縫曖昧就是曖昧！」無論郭怎麼道歉都不接受，最後也表明要封鎖郭：「祝妳跟前任還有醜踢一起紐約爽，3P也行啦！」

▲郭源元15日和Manson一起上警局提告。（圖／翻攝自郭源元臉書、Manson IG）



這7張私訊截圖在網上瘋傳，郭源元認為這屬兩人隱私，決定和Manson一起向警方提告，希望找出外流的人，不過礙於當事者自己有傳給朋友看過，加上兩人也不知道之後又是如何傳出去，要找出在網上公開私圖的人有困難，也無法以誹謗罪或違反個資法處理，最後只能提告妨害名譽罪。