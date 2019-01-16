小Call遭「整個電視台封殺」！　吳宗憲傻眼：怎麼會？

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人小Call（郭怡伶）出道10年，經常作客各大綜藝節目，但性格大剌剌的她，不僅曾被節目封殺，還曾成為「整個電視台」的拒絕往來戶，她坦承自己講劃過於直接，經常得罪旁人都不曉得，讓經紀人一個頭兩個大。

▲小Call曾經被整個電視台封殺。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）



小Call日前在節目上透露，她性格直接坦率，說話經常得罪人而不自知，還被誤會有大頭症，「說者無心，聽者有意」讓她損失慘重，某次甚至不是被一個節目，而是被「整個電視台」封殺，只是要是該電視台的節目都不能上，主持人吳宗憲聽了納悶：「小Call怎麼會被封殺？這我才覺得奇怪。」後來是靠著經紀人玲玲做公關、請製作單位吃飯，才讓她月通告量增加兩倍以上。

▲▼小Call在面前直接說產品不好用，當場惹怒廠商。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）



說話白目不只得罪節目組，還曾得罪廠商。小Call經紀人無奈透露，她曾直接在廠商面前拒絕合作：「我不要，這不好用。」讓廠商氣到不僅要封殺她，還連帶她經紀公司的藝人都不合作。

小Call解釋，她是說：「這（產品）沒有這麼好用吧！」因為她認為應該要真誠地表達自己，心裡的感受都講出來，才有討論的空間，但廠商就覺得她是在嫌棄產品，最後不僅業配酬勞沒拿，經紀人還買了1000多塊的禮盒、請廠商吃飯，又讓小Call免費PO了一篇文，才成功與廠商和解。

▲小Call講話心直口快，經常得罪身邊人而不自知。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）



吳宗憲身為演藝圈大前輩，忍不住教小Call：「沒那個心，也要有那個嘴。」意指就算覺得產品真的沒那麼好用，在廠商面前也要留點面子：「好棒喔…這肯定大賣。」不要什麼話都一股腦地當面說。

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