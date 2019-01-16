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《家有仙妻》版權戰！九品芝麻限5日內道歉　伍宗德聲明：理直氣壯

記者林奕如／台北報導

伍宗德導演 1991年創立《家有仙妻》在兩岸都創下高話題，時隔27年翻拍，但鬧出雙胞爭議，北京九品芝麻主張從華視買下版權，原創伍宗德15日拿出「作品登記證書」怒氣表示：「拿我妻子一賣再賣。」北京九品芝麻16日聲明反駁，並且揚言5日內道歉反則提告。

▲伍宗德導演重申《家有仙妻》版權。（圖／記者林奕如攝）

▲伍宗德導演重申《家有仙妻》版權。（圖／記者林奕如攝）

▲伍宗德導演15日召開記者會，重申《家有仙妻》版權，並且拿出2011年和華視車經理對話。（圖／記者林奕如攝）

伍宗德導演15日表示：「兩岸電視圈只有伍宗德有資格拍攝跟改編電視劇《家有仙妻》。」他以「法理情」支持自己論點，拿出「大陸作品登記證書」說明一切，他表示，2017年12月華視所屬華視文化將改編權賣給「北京九品芝麻影視」，伍宗德親赴華視與總經理及法務同仁開了2次會，確定授權有3大瑕疵。

▲《家有仙妻》翻拍陸版。（圖／翻攝自微博）

▲《家有仙妻》隔27年翻拍，鬧出版權雙胞。（圖／翻攝自微博）

九品芝麻影視16日發出6點聲明，宣示是華視《家有仙妻》唯一授權，並且提出當時伍宗德導演和車經理的私人溝通對話，沒有任何法律效力，再來強調簽約時，華視已再三確認《家有仙妻》著作權歸屬華視，並且依據市場價值40集約80萬美金，屬於正常交易模式和價格。最後認為伍宗德記者會內容已明顯觸犯了毀謗罪和公然侮辱，5日內收回此言論並公開道歉，否則提起刑事訴訟。

伍宗德回應《ETtoday星光雲》，他表示：「所發布的言論，全都是以《家有仙妻》原創者立場，為自己所鍾愛的作品發聲，每一項闡述都是有憑有據，理直氣壯，我一定會負起所有的言論責任。」他目前人在廈門勘景，預定2月14日翻拍該劇行程不變，表示回台後會去華視登門請教，並且到監察室申訴。

《家有仙妻》由林以真、澎恰恰、孫興、戈偉如主演，故事由女導演意外撿到有靈性的玉鐲，並找到真命天子結婚，有喜劇的劇情，加上奇幻橋段，當時在台灣、大陸播出紅極一時，許多網友也回憶「是我童年回憶」、「誰能超越這劇情」。

▲九品芝麻1月16日聲明《家有仙妻》版權。（圖／九品芝麻提供）

九品芝麻聲明

本聲明針對伍宗德先生2019.01.15台北記者會內容作出說明

1. 伍宗德先生主張的被授權是基於車經理的那段私人溝通記錄未經法人授權、完全沒有任何法律的效力。就是當時車經理以公司立場同意，也是需要有書面形式的證據證明權利，因為著作權的授權轉讓都需要書面形式，此乃法律基本常識。
2.我司與台灣中華電視有限公司（以下簡稱華視）於2015.08.17簽訂授權合約時華視已再三確認《家有仙妻》著作權歸屬華視，並於合約中註明拍攝完成後台灣所有音像版權（含無線、有線電視及新媒體）永久歸屬華視，依目前市場價值40集約80萬美金，屬於正常交易模式和價格。
3.華視於2019.01.11官方網站已說明與我司合法授權關系，並無終止授權。
4.我司是與華視簽訂授權合約，伍宗德先生是否有著作權應該去跟華視主張，而不是跟被授權之善意第三方主張。
5.我司於2019.01.14提出權利主張乃是因為市場已充斥《家有仙妻》翻拍新聞，為避免不知情之出品方開拍後造成更大損失，並維護我司應有之合法權利，從未針對過任何公司或個人有過任何批評和攻擊的文字。
6.伍宗德先生2019.01.15台北記者會內容已明顯觸犯了毀謗罪和公然侮辱，請伍宗德先生於五日內收回此言論並公開道歉，否則我司將提起刑事訴訟。

北京九品芝麻影視傳媒有限公司
2019年01月16日


伍宗德導演聲明

本人在記者會所發布的言論，全都是以《家有仙妻》原創者立場，為自己所鍾愛的作品發聲，每一項闡述都是有憑有據，理直氣壯，我一定會負起所有的言論責任……因為「九品芝麻」只是華視文化轉授權的一家公司，自即日起，本人不會隨之捲入不必要的口水戰。
本人決定，廈門勘景回台後，即赴中華電視台登門請教㈠為什麼前朝主管承認我擁有《家有仙妻》的改編權，現在卻又否認？為什麼能在沒有主創編劇的同意下將《家有仙妻》授權出去？㈡併向華視監察室申訴，請之展開公正的調查，這次華視文化授權九品芝蔴的案子有無疏失？有無存在任何的弊端？
伍宗德導演1月16日於廈門

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伍宗德, 家有仙妻, 九品芝麻影視, 華視

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