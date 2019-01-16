曾莞婷端出C級「長輩」狂晃！李沛旭傻眼：你來陰的

記者林映妤／台北報導

Ella（陳嘉樺）、張軒睿主演賀歲片《大三元》16日釋出幕後花絮，片中「無連莊」成員Ella、羅時豐、王彩樺、李沛旭、曾莞婷、許富凱、阿翰、那那大師以及皮皮私下感情好，拍攝現場笑聲連連！李沛旭還加碼爆料曾莞婷拍戲出大絕，直接把C級「長輩」端出來，真的是來陰的！

▲▼《大三元》Ella、羅時豐、王彩樺、李沛旭、曾莞婷、許富凱、阿翰、那那大師以及皮皮。（圖／牽猴子提供）

Ella在花絮中提到，特別佩服導演陳怡妤的選角，把大家湊在一塊組成「無連莊」，也變成一個大家庭。除了有羅時豐和王彩樺飾演的麻雀伯、麻雀姨，首度在電影中飾演夫妻組合，但卻超有默契又逗趣外，李沛旭更是變態又好笑！

李沛旭不得不解釋：「這是不小心演一演就變這樣，不小心就散發了一點個人的魅力！」而在拍攝片中角色的房間場景時，還虧導演說：「唉呦，好情色喔，你是不是喜歡床邊都有貼鏡子，你這個小壞壞，但我也很喜歡！」



不過李沛旭被爆料變態也不甘示弱，爆料女神曾莞婷：「我一直無法忘懷的就是莞婷姊來陰的那一場！就是在片中最高潮的大決戰戲碼，那天莞婷就是默默地跟大家打招呼，但到正式拍的時候，一個拍特寫的鏡頭，直接給我出大絕招，帶動了現場的氣氛，是誰說你可以這樣直接把『長輩』拿出來見人的！」胸前都很有料的曾莞婷和李沛旭則都被王彩樺大讚：「你們兩個都很彈捏！」

《大三元》2月1日上映。

▲▼《大三元》無連莊成員超歡樂。（圖／牽猴子提供）