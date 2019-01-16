ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾莞婷端出C級「長輩」狂晃！李沛旭傻眼：你來陰的

記者林映妤／台北報導

Ella（陳嘉樺）、張軒睿主演賀歲片《大三元》16日釋出幕後花絮，片中「無連莊」成員Ella、羅時豐、王彩樺、李沛旭、曾莞婷、許富凱、阿翰、那那大師以及皮皮私下感情好，拍攝現場笑聲連連！李沛旭還加碼爆料曾莞婷拍戲出大絕，直接把C級「長輩」端出來，真的是來陰的！

▲▼《大三元》Ella、羅時豐、王彩樺、李沛旭、曾莞婷、許富凱、阿翰、那那大師以及皮皮。（圖／牽猴子提供）

▲▼《大三元》Ella、羅時豐、王彩樺、李沛旭、曾莞婷、許富凱、阿翰、那那大師以及皮皮。（圖／牽猴子提供）

▲▼《大三元》Ella、羅時豐、王彩樺、李沛旭、曾莞婷、許富凱、阿翰、那那大師以及皮皮。（圖／牽猴子提供）

Ella在花絮中提到，特別佩服導演陳怡妤的選角，把大家湊在一塊組成「無連莊」，也變成一個大家庭。除了有羅時豐和王彩樺飾演的麻雀伯、麻雀姨，首度在電影中飾演夫妻組合，但卻超有默契又逗趣外，李沛旭更是變態又好笑！

李沛旭不得不解釋：「這是不小心演一演就變這樣，不小心就散發了一點個人的魅力！」而在拍攝片中角色的房間場景時，還虧導演說：「唉呦，好情色喔，你是不是喜歡床邊都有貼鏡子，你這個小壞壞，但我也很喜歡！」

不過李沛旭被爆料變態也不甘示弱，爆料女神曾莞婷：「我一直無法忘懷的就是莞婷姊來陰的那一場！就是在片中最高潮的大決戰戲碼，那天莞婷就是默默地跟大家打招呼，但到正式拍的時候，一個拍特寫的鏡頭，直接給我出大絕招，帶動了現場的氣氛，是誰說你可以這樣直接把『長輩』拿出來見人的！」胸前都很有料的曾莞婷和李沛旭則都被王彩樺大讚：「你們兩個都很彈捏！」

《大三元》2月1日上映。

▲▼《大三元》Ella、羅時豐、王彩樺、李沛旭、曾莞婷、許富凱、阿翰、那那大師以及皮皮。（圖／牽猴子提供）

▲▼《大三元》無連莊成員超歡樂。（圖／牽猴子提供）

▲▼《大三元》Ella、羅時豐、王彩樺、李沛旭、曾莞婷、許富凱、阿翰、那那大師以及皮皮。（圖／牽猴子提供）

想出門找朋友！柴柴躲沙發下大哭　網驚呆：根本小孩哭聲

推薦閱讀

鄭人碩「屁股快撕裂傷」！反掰開男演員：往OO進攻

王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤

金球獎／紅毯8美！她炸出「東西半球」拚搏　女神卡卡頭髮驚死人

《辛德勒的名單》25年後重新上映！全台「這8家戲院」才看得到

《來去高雄》挨轟　炎亞綸心疼白冰冰：她有她的價值

阿根廷「天使殺人魔」現在長這樣　美少年連殺11人已吃45年牢飯

任容萱首映會出現「大咖男星」！出賣Selina：我姊很喜歡你

《大三元》招財神曲聽一遍就洗腦！台語歌王rap饒炸粉絲跪了

息影作驚現「淡出影壇」關鍵人物！傳奇巨星感動：找回遺失友情

爆離婚外遇首露面！鄭人碩一次講清「和小薰關係」：我不是吳慷仁

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　空姐老婆報喜：一次就中

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

6天爆4虐童案！　吳鳳開第一槍「支持死刑」…1500人挺爆：不能教化就火化

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！　耳下3公分「萌妹→老公」網暴動

微風女神分了帥T！　「被抓3P劈腿」7張私圖外流

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

大三元, ELLA, 陳嘉樺, 張軒睿, 澎恰恰, 羅時豐, 王彩樺, 李沛旭, 曾莞婷

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白安摸章魚：像摸一個光頭！　嗨喊「牠吸著我」仍hold仙氣
  2. 劉以豪海中甜吻陳庭妮：我不會放棄妳！戲水玩到導演崩潰
  3. 艾瑪史東宮鬥戲《真寵》等2年　導演培養感情「摸黑糾纏一團」
  4. 陳子玄從背後「上下搓」集100張胸照　謝承均回頭傻眼
  5. 楊超越「高清古裝照」激美！　首拍陸劇當寵妃…皇帝是24歲小鮮肉
  6. 聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了！　揭8年前「婚變內幕」
  7. 佐藤健負債中三億樂透　隔天就被「日版貴婦奈奈」騙光
  8. Sandy健康出狀況爆停工一個月　「說了就會變標題」
  9. 史上第一次！衛視電影台除夕首播片「打開電視才知道」
  10. 36歲深田恭子演出「25歲鈍感女子」　凍齡美貌讓日網暴動了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366