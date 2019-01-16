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小賈斯汀「婚禮日期」曝光！　舞者已經開始彩排

記者傅家妤／綜合報導

加拿大小天王小賈斯汀（Justin Bieber）跟模特兒海莉（Hailey Bieber）被爆出已經在9月完成登記結婚手續，在法律上已經是正式夫妻，但一直未有舉辦結婚典禮，先前他曾透露婚禮將會在2019年，近日就有消息傳出，兩人的婚禮確定將會在2月28日。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）剪了清爽短髮。（圖／CFP）

▲據傳小賈斯汀與海莉的婚禮將在2月28日舉辦。（圖／CFP）

根據外媒《Page Six》報導，知情人士指出，小賈斯汀與海莉已經對外公開，要身邊的親友把2月28這天「空下來」，雖然尚未公布結婚場地，但據悉兩人目前已經完全進入「籌備婚禮」的狀態當中。

爆料還稱，該結婚典禮的主題基本已經確定，舞者也已經開始彩排，小賈斯汀還邀來了自己的專屬DJ泰詹姆斯（Tay James）負責婚禮的音樂播放。

小賈斯汀（Justin Bieber）和海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）。（圖／CFP）

▲粉絲都希望兩人可以盡快舉辦婚禮。（圖／CFP）

事實上，先前就有消息傳出，兩人原本預定在一月舉辦婚禮，但為了要配合親友的時間，希望確保所有最愛的人都能到場，因此決定將婚禮日期再延後，如今再度傳出新的婚禮日期，粉絲也非常希望這次會是真的，希望可以盡快見證兩人一起攜手步入禮堂，分享他們的喜悅。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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小賈斯汀, Justin Bieber, 海莉, Hailey Bieber

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