曹西平準備跳30層樓！　10年助理「臨終遺言」拉住他

記者楊蕎綺／綜合報導

「四哥」曹西平在螢幕上形象犀利直率，私下是個重情義的溫暖大哥，他曾有過一位相伴10多年的助理阿凱，對方雖然年紀比他小，卻是帶他走出重度憂鬱陰霾的心靈導師。沒想到阿凱8年前因猛爆性肝炎驟逝，在父母離世後，他曾想過要從30層樓跳下，是阿凱讓他振作，對方臨終前的遺言，也成為他現在努力生活的動力。

▲▼阿凱跟在曹西平身邊10多年，兩人關係早已像是家人一般親密。（圖／翻攝自Youtube、曹西平臉書）



雖然阿凱小曹西平17歲，但當曹大哥陷入重度憂鬱，是阿凱在身邊照顧他、開導他，兩人共處10多年，早已是密不可分的家人兄弟，沒想到他的憂鬱症好了，阿凱卻在2011年因猛爆性肝炎引發多重器官衰竭驟逝，時間一轉眼8年過去，13日是阿凱43歲冥誕，曹西平透過臉書哀悼：「很想跟你說聲生日快樂，真的沒有機會了，想著想著就是難過，連最後陪伴四哥的人都走了…。」

▲曹西平2016年開演唱會是為了讓在天上的父母和阿凱知道：「我還活著。」（圖／記者季相儒攝）

阿凱臨終前，特地交代曹西平乾兒子JEREMY好好照顧老闆，就怕自己走了，曹西平也會跟著做傻事。曹西平也坦言，要不是阿凱留有遺言，說不定自己現在真的不存在了，「悲傷真的不會因為時間而沖淡」，但他選擇停止在思念的漩渦中打轉，今年60歲的他「要活得更堅強、更勇敢、更獨立，讓身邊照顧我的人過些好日子」，事實上，2016年他舉辦個人演唱會，也是為了告訴爸爸、媽媽跟阿凱，「我還活著。」

【曹西平臉書全文】

如果你還活著今年是幾歲了

每年這ㄧ天就是你的生日

很想跟你說聲生日快樂

真的沒有機會了

想著想著就是難過

連最後陪伴四哥的人都走了，

還好當時你交待JEREMY要好好照顧我，

怕我傷心過度會做傻事，

不然四哥今天會是怎樣了，

說真的我也不知道會怎樣，

或許也不存在了吧，

悲傷真的不會因為時間而沖淡，

對我來說我只是不敢想，

因為我越想會越難過

ㄧ直在這樣子思念當中打轉，

持續這樣子下去會很嚴重的，

所以我還要活得更堅強更勇敢更獨立，

讓身邊照顧我的人過些好日子，

我知道這是我的責任

所以我要更努力更認真的打拼，

真的很想念你

不知道你在天上有沒有想念四哥

你知道四哥過得很辛苦很累

請你在天上保佑我

支持我

給我力量

生日快樂

❤️

阿凱

2019/01/13

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