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梅根爆2個月逼走3人！　皇室助理「哭著離開」...17年秘書也放手

記者楊蕎綺／綜合報導

女星梅根馬克爾（Meghan Markle）自嫁入英國皇室後，一舉一動都成為大家的焦點，先前與凱特妯娌不合的傳言才滿天飛，現在又再傳出太難搞，讓皇室內部工作人員難以忍受，2個月內已有3名她的助手走人。

▲▼哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）前往澳洲墨爾本，受到熱烈歡迎。（圖／路透社）

梅根大頭症傳言不斷，2018年底才爆出她的助理梅莉莎被逼走，離開時情緒潰堤，接著是已在皇室服務17年的秘書莎曼珊也遞辭職信，沒想到13日又再傳出她的貼身保鑣決定走人，成為2個月內離開皇室的第3位梅根相關助手，雖然基於安全考量，保鑣姓名及離職原因並未公開，不過外界大多認為應和梅根有關。

▲▼ 英國王室的哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）出訪東加。（圖／達志影像／美聯社）

除了高姿態之外，梅根也被爆和大嫂凱特不和，雖然2018年聖誕節兩人與老公共同出席活動時，有說有笑、互動頻繁，不過肢體語言專家詹姆斯（Judi James）認為，兩人是以政治人物常用的方式交流，試圖展現「我們很團結」的成份居多，「演得太用力了。」

▲▼ 威廉王子,凱特王妃,哈利王子,梅根王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 威廉王子,凱特王妃,哈利王子,梅根王妃。（圖／達志影像／美聯社）

凱特平日出席活動時，臉上總是掛著優雅、輕鬆的微笑，但當天卻是笑得有些壓抑，似乎覺得「我們被迫要演這齣戲很可笑」。且威廉王子與哈利王子兩兄弟平時互動自然，也會貼著耳朵講些小秘密，但那天只有老婆們互動頻繁，兩人目光從頭到尾沒有交集，也都長時間把手插在外套口袋裡，肢體透露出不自在。

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梅根, 哈利, 王室, 保鑣

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