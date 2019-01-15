【影評】《賭命運轉手》　運毒一哥的熟齡樂活

圖文／鏡週刊

出乎意料的幽默和暖心，充滿戲劇性的故事包藏著寫實深刻的人生圖景。

《賭命運轉手》片名取得聳動，可其實不是火拼動作片，改編真實事件但不可思議的情節，再神來一筆地兜回溫馨基調。有著小品的雋永，卻能在各方面做好做滿，展現了相當規模的格局。

這是克林伊斯威特執導的新作，他的片總讓人覺得精緻細膩但緩慢沉重，但《賭命運轉手》卻是節奏明快的，起伏有致的進展，穿插拿捏得宜的溫情和詼諧，整個觀影過程在揪心與輕鬆間來回切換，非常愉快。

克林伊斯威特親自主演故事中近90歲的角色，男子厄爾一輩子愛事業多過家庭，卻在高齡時破產，對他失望的家人早已離去。萱草老農於是搖身成為運毒一哥，當緝毒組和販毒集團內部將有所動作，他仍專注要用這第二春喚回家人的心。

布萊德利庫柏、勞倫斯費許朋、麥可潘納、安迪嘉西亞、黛安薇絲特與泰莎法蜜嘉…等，巨星雲集夠熱鬧，為了要裝下這麼多大明星而發展副線的安排卻顯得多餘。尤其是大張旗鼓的緝毒行動，聊備一格的失衡比例，雖注入緊張感，卻降低了題材的純粹度。

本片獨特性主要來自主人翁，那麼老、那麼我行我素，頑固守著自己的邏輯，由此對待家人、運毒，以及人生。這讓電影終究收束出練達的滄桑與釋然，非常動人。而一干小人物的可愛，讓人一度陷入為犯罪集團加油的道德為難。

《賭命運轉手》結合了原本不相容的元素，卻讓這些衝突性轉換成細緻的會心一笑，沒有任何硬拗，由電影而來的感染力，似乎熟悉，卻又都那麼新鮮。很棒的電影，強烈推薦。

88分 導演：克林伊斯威特

演員：克林伊斯威特、布萊德利庫柏

片長： 116分鐘

級別：輔15級

上映日期： 1月11日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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