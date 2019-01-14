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七月半《紅白》開場騎重機　「HOW哥宇宙」小巨蛋首播

記者許逸群／台北報導

網紅團體「七月半」由蔡阿嘎、HowHow、蔡哥、阿傑與馬叔叔組成，他們日前登上台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》，帶來多首KTV熱唱金曲，現場掀起一波高潮，不過蔡阿嘎搞笑表示：「騎重機出場是很帥，但還需要Dancer老師扶我下來，不然這麼高摔下來就不用唱了。」

▲七月半《紅白》演出。（圖／台視提供）

▲七月半《紅白》演出。（圖／台視提供）

蔡阿嘎透露，這次表演內容除了眾所期待的Live band演出，還加入了舞步動作，蔡哥搶先說：「這真的很難，但我跳得很好！」擔任鼓手的阿傑則幽默表示：「從頭到尾，我都不用跳。，至於以搞笑輕鬆風格開創吉他教學頻道的馬叔叔則說，對於首次攻蛋不緊張，只擔心耳機聲音不同步。

▲七月半《紅白》演出。（圖／台視提供）

▲七月半的演出讓現場氣氛相當high。（圖／台視提供）

「七月半」最後演唱由HowHow創作的熱血歌曲《HOW哥宇宙》，並搭配日本漫畫風格的MV首播，再度讓全場熱血沸騰。對於漫畫中的人物，HowHow自信表示跟自己超像，蔡阿嘎也搞笑說：「當然是超帥又像，而且這動畫要在紅白獨家首播，一定砸重金製作啊！」

近年YouTuber大放異彩，現今更跨界登上紅白舞台，不過「七月半」謙虛表示自己是演藝界的小老弟，更不改幽默地說：「沒到小巨蛋停過車也沒溜過冰，第一次來就是來表演，覺得備感榮幸。」問到最想和哪位巨星合作，他們異口同聲地說蔡依林，並說「剛剛在後台跟蔡依林擊掌，現在手還是熱的」。

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紅白, 2019超級巨星紅白藝能大賞, 七月半, howhow, 蔡阿嘎

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