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安心亞買老鼠藥寫2次遺書！　「遺產分配對象」想好了

記者關韶文／台北報導

藝人安心亞近期工作滿檔，除了新戲《你有唸大學》收視開紅盤，第二集收視來到1.48，推出新單曲《Chillaxing輕樂心》，洗腦旋律配上戲劇熱播，立刻成為網友討論焦點。

安心亞近期壓力爆棚，剛結束跨年演出，立刻投入劇組工作，「跨年那時候我們很後期才覺得要唱什麼歌，而且拍戲怕沒有時間練習，我就打給經紀人，邊大叫邊哭，想說我這樣怎麼練得起來。」安心亞個性相當極端，還開玩笑備妥老鼠藥，想說若表現不好，1/1就要讓自己死掉一天。

▲▼安心亞。（圖／環球提供）

▲安心亞發行新單曲。（圖／環球提供）

談到排解壓力的方式，安心亞表示低潮時寫過遺書，「我寫過兩次遺書，就是真的活不下去的時候，我就會寫下來跟媽媽講話，然後發洩完我就會去睡覺。」被問到遺書的內容，安心亞則說，「就錢都留給媽媽，盡量花，我邊寫邊哭，發洩情緒而已啦！」

安心亞坦言過去有段時間滿低潮，自己明明做得還可以，導演、工作人員也很鼓勵她，但仍然被網友罵，被問到是不是《狼王子》時期，安心亞笑而不答，「現再看到比較好的留言，反而有點不習慣，怎麼都滑不到罵我的！」

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