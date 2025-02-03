唐綺陽運勢／開工了「巨蟹有金錢問題」！水瓶生涯轉折 摩羯遇女貴人

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報2/3-2/9】

星象影響：金星進牡羊、火星巨蟹、木星順行、火土三分

本週二金星進牡羊，稍微有點著急衝動，但反而帶來活力和主動的能量。火星巨蟹，易受情緒影響，想要依照心意行事，會有意外的驚喜或驚嚇。週二木星順行，射手在合作關係有新轉折，雙魚在家庭事務也迎來轉機，順利往下一階段邁進。火土三分，情緒波動大，留意身心狀況。

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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

巨蟹：有金錢問題需處理；感情易想太多有心魔

天蠍：事業出現有心人士較勁；感情易悲觀要勇敢一些

水瓶：生涯突然轉折非壞事；感情是進退抉擇的關鍵期

雙魚：事情出現變數、需看長遠發展；感情上相信直覺

金牛：速度放慢能避免疏漏；感情建議別太固執

雙子：與熟悉者接觸更可靠；感情可見家人、展現居家魅力

處女：建議把手上工作分配出去；感情節奏要自己掌握

魔羯：工作遇見女性貴人；感情有破局的可能性

牡羊：工作會遇見得力好幫手；感情建議凸顯自身強項

獅子：驛馬星動、積極主動成功率高；感情有年下機會

天秤：水到渠成合作運佳；感情適合做出重大決定

射手：合作問題能順利解決；感情甜蜜有機會更進一步