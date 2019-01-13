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YG不知他有演唱會！勝利只剩2伴舞開唱：舞者都去BLACKPINK場了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG於2016年接續入伍當兵，僅剩老么勝利在演藝圈拼事業，即將邁入29歲的他，也將面臨南韓兵役的最後限制，他為了多與海外粉絲見面，展開個人solo演唱會巡演，12日抵達香港站，工作人員規模卻比BIGBANG時期冷清許多，他還自爆舞者被調去BLACKPINK的場子，令粉絲氣憤不已，灌爆YG社長Instagram。

▲▼BIGBANG勝利明年2月「入伍前最後演唱會」　連2天陪粉絲。（圖／翻攝自YG推特）

▲▼勝利香港開唱只剩2伴舞，他自爆：「舞者都去BLACKPINK場了！」（圖／翻攝自勝利IG、微博）

▲▼勝利香港開唱只剩2伴舞，他自爆：「舞者都去BLACKPINK場了！」（圖／翻攝自勝利IG、微博）

勝利12日在香港開唱，談話風格一向幽默的他，自嘲自己已經老了、公司後輩備出，老闆梁鉉錫（楊賢碩）幾個幾拜前才知道他要開演唱會，「我的老闆跟我說『勝利，你要dancer嗎』，我說『什麼意思，我當然需要舞者啊，因為這是我的solo演唱會』。」沒想到，梁鉉錫反回他：「我覺得你不需要dancer，你可以一個人。」

▲▼BIGBANG勝利明年2月「入伍前最後演唱會」　連2天陪粉絲。（圖／翻攝自YG推特）

▲勝利過去開唱，身旁伴舞很多。（圖／資料照／翻攝自YG推特）

由於勝利的香港演唱會與BLACKPINK的泰國演唱會撞期，梁鉉錫把舞者都調給女團，留下2個男舞者給他，香港演唱會上，他只換了2套衣服，在唱到歌曲《Bang Bang Bang》時，只看見3人在台上跳舞，堪稱BIGBANG有史以來最「冷清」的場子。

▲▼YG不在乎他！　勝利香港開唱只剩2伴舞：舞者都去BLACKPINK場了（圖／翻攝自勝利IG、微博）

▲師妹BLACKPINK演唱會恰好跟勝利撞期。（圖／翻攝自YG IG）

勝利在香港驚人自爆「老闆只留2個舞者給他」，粉絲氣到湧入梁鉉錫IG痛罵「您忘記BIGBANG了嗎」、「是BIGBANG為YG打造一片天地」、「請您尊重勝利」，不過也有人緩頰，勝利應該只是幽默調侃YG，當作玩笑話看看就好。

►勝利自爆舞者全去BLACKPINK的泰國場演唱會影片

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