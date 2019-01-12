防彈6天內髮色都換了　Ｖ染藍髮、Jimin粉紅等「超仙造型」瘋傳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓大勢男團防彈少年團（BTS）行程滿檔，不只要參加各大頒獎典禮，還有自己的演唱會活動要消化。他們11日才被拍到從仁川機場出發飛往日本，但幾位成員全身包緊緊，12日晚間粉絲才揭開演唱會現場照片，原來7位成員幾乎都換了新髮色，Suga、V、Jimin、Jin、RM的顏色都與日前不同，引起粉絲熱烈討論，紛紛稱讚「髮色超仙」。

▲V、Jimin各自染成藍色與粉紅色。（圖／翻攝自臉書아이돌 이슈）





▲ V變成「CGV」了。（圖／翻攝自아이돌 연구소）



防彈少年團6日才出席第33屆金唱片獎，當時V與Jimin都是淺金髮色，他們12日在名古屋站舉辦世界巡迴演唱會「BTS World Tour：Love Yourself」，以全新的髮色亮相在粉絲前，V以鮮豔的藍髮登場，「CGV」美貌再升級，Jimin染成粉紅髮色，彷彿從漫畫裡走出來的美男。

▼▲Suga、Jin都染成亞麻灰，RM則是灰色，柾國、Jhope則是維持更深的黑髮。（圖／翻攝自臉書아이돌 이슈）



另外，Suga、Jin、RM都是以灰髮色為主，但各自有不一樣的色調變換，「2018亞洲最帥」柾國、J-hope則是染成身黑色，7人髮色與一個禮拜前出席金唱片獎都略有不同，令歌迷大開眼界，12日演唱會甫展開，各種新髮色照便在論壇熱烈傳開。