「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

記者吳睿慈／綜合報導

日本暢銷漫畫《三角草的春天》由押切蓮介創作，被封為「史上最強的創傷漫畫」，導演内藤瑛亮把漫畫搬到大螢幕上，故事敘述從東京轉學到鄉下國中的春花（山田杏奈飾演），在學校被當成外人對待，過著相當悽慘的校園生活。中文預告11日公開，揭開遭霸凌者背後悲慘的故事，短短90秒的預告令人震撼。

▲《三角草的春天》搬上大螢幕。（圖／車庫娛樂、暗光鳥電影院提供）



《三角草的春天》入選全州國際電影節、紐約亞洲電影節，被喻為是2018年最成功的日本漫改電影，女主角山田杏奈功不可沒，本片幾乎在雪地中拍攝，過程相當嚴峻艱辛，但內藤瑛亮導演對她的表現讚譽有加：「即使是毆殺的動作戲也好，山田杏奈毫不猶豫地以相當不得了的氣勢凌虐對方，帥氣到連我自己也想被那樣結束生命。」面對導演的稱讚，她謙虛表示：「這樣說的話，可能會被認為我人格有問題，當我在劇中攻擊對方時，有種豁出去行動，樂在其中的感覺。」

▲▼《三角草的春天》遭霸凌的少女目睹爸媽遭燒死。（圖／車庫娛樂、暗光鳥電影院提供）



《三角草的春天》描述自東京轉學到鄉下國中的春花，過著相當悽慘的校園生活，同學霸凌她的方式變本加厲，最後甚至燒死了她父母，她無法忍受失去家人之痛，最後一幕更可見春花全身血跡斑斑，仰頭望天的模樣，她的眼神充滿了悲壯感，決心展開一場殘酷的復仇計畫。《三角草的春天》將在25日上映。