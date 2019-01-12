雷／他先刺殺燦烈！《阿爾罕》成殺人遊戲　跟朴信惠有關

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》即將進入尾聲，劇情節奏也跟著緊湊起來，劉鎮宇（玄彬飾演）為了證明自己沒瘋，讓車代表的爸爸車炳俊戴上隱形眼鏡，對方終於親眼見到滿身是血的兒子，被遊戲人物刺到還會痛。13集裡，遊戲出現異常的原因也漸漸揭開，原來朴信惠是關鍵人物！

▲▼車炳俊看到自己兒子，害怕地逃跑。（圖／翻攝自tvN）



劉鎮宇為了證明自己所說的話，安排車代表的爸爸車炳俊戴上隱形眼鏡，他與對方成為同盟後，車炳俊也能看見兒子從遊戲裡出現，他剛加入遊戲只有1等，也遭身旁的遊戲人物緊緊追殺，不慎被砍倒一刀，從未感受的痛感襲來，他崩潰地打給工程師表示：「把遊戲ID刪掉！」

車炳俊親眼見到兒子後，緊急召來朴善浩，他虛脫喊著：「我逃跑了，兒子真的太可怕了，所以我逃了。」朴善浩震驚回話「所以鎮宇說的都是真的，那應該要趕快把伺服器關掉。」但他拒絕：「先放著，不管他，既然鎮宇要以自己的方式解決，那就先放著吧。」

▲▼鄭希周終於看到艾瑪。（圖／翻攝自tvN）



不只車炳俊加入遊戲，鄭希周也戴上隱形眼鏡，終於見到遊戲裡與她長得一模一樣的Emma（艾瑪），她率先開口：「嗨～艾瑪！」但她要跟遊戲角色對話仍有困難。

▲▼馬魯可刺殺世周，被艾瑪看到後，遊戲開始出現異常。（圖／翻攝自tvN）



另一方面，第13集終於有遊戲出現bug的進展，當初世周堅持表示：「這是我做的遊戲，我說不賣的話，你也不能拿到錢，我也要見車代表，我們一起見。」他因此與小混混馬魯可（Marco）發生衝突時，馬魯可在艾瑪面前拿刀刺向他，導致遊戲出現異常，從虛擬世界變成現實，而他為了反抗對方的攻擊，拿出遊戲裡的槍射對方，一連串的異常才因此出現，終於解答艾瑪是全劇的關鍵角色。

▲▼遊戲失控後，世周誤殺馬魯可。（圖／翻攝自tvN）



世周的戲份比以往多了許多，他誤殺馬魯可後，車代表恰好打來要買遊戲，他顫抖著說：「馬魯可不能去，出現問題了。不能簽約了，無法簽！」隨後便掛了電話。

▲▼鑰匙跟艾瑪是遊戲關鍵。（圖／翻攝自tvN）



而世周在研發遊戲時，常常拿著姊姊為「阿爾罕布拉宮」擔任導遊的書做功課，當作遊戲開發環節的創意，其中，艾瑪手上戴著手飾與戒指就是宮殿裡的一幅畫，而宮殿裡還藏有「天國的鑰匙」，鑰匙必須放在艾瑪手上才可以開啟正義之門，世周所設置的任務，便是指引劉鎮宇到地窖尋找鑰匙的起點，而世周根本就沒被關在地窖裡，遊戲謎團漸漸解開。