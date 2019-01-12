ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／他先刺殺燦烈！《阿爾罕》成殺人遊戲　跟朴信惠有關

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》即將進入尾聲，劇情節奏也跟著緊湊起來，劉鎮宇（玄彬飾演）為了證明自己沒瘋，讓車代表的爸爸車炳俊戴上隱形眼鏡，對方終於親眼見到滿身是血的兒子，被遊戲人物刺到還會痛。13集裡，遊戲出現異常的原因也漸漸揭開，原來朴信惠是關鍵人物！

▲▼雷／燦烈終於有戲份！《阿爾罕》成殺人遊戲　全跟朴信惠有關（圖／翻攝自tvN）

▲▼車炳俊看到自己兒子，害怕地逃跑。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／燦烈終於有戲份！《阿爾罕》成殺人遊戲　全跟朴信惠有關（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇為了證明自己所說的話，安排車代表的爸爸車炳俊戴上隱形眼鏡，他與對方成為同盟後，車炳俊也能看見兒子從遊戲裡出現，他剛加入遊戲只有1等，也遭身旁的遊戲人物緊緊追殺，不慎被砍倒一刀，從未感受的痛感襲來，他崩潰地打給工程師表示：「把遊戲ID刪掉！」

車炳俊親眼見到兒子後，緊急召來朴善浩，他虛脫喊著：「我逃跑了，兒子真的太可怕了，所以我逃了。」朴善浩震驚回話「所以鎮宇說的都是真的，那應該要趕快把伺服器關掉。」但他拒絕：「先放著，不管他，既然鎮宇要以自己的方式解決，那就先放著吧。」

▲▼雷／燦烈終於有戲份！《阿爾罕》成殺人遊戲　全跟朴信惠有關（圖／翻攝自tvN）

▲▼鄭希周終於看到艾瑪。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／燦烈終於有戲份！《阿爾罕》成殺人遊戲　全跟朴信惠有關（圖／翻攝自tvN）

不只車炳俊加入遊戲，鄭希周也戴上隱形眼鏡，終於見到遊戲裡與她長得一模一樣的Emma（艾瑪），她率先開口：「嗨～艾瑪！」但她要跟遊戲角色對話仍有困難。

▲▼雷／燦烈終於有戲份！《阿爾罕》成殺人遊戲　全跟朴信惠有關（圖／翻攝自tvN）

▲▼馬魯可刺殺世周，被艾瑪看到後，遊戲開始出現異常。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／燦烈終於有戲份！《阿爾罕》成殺人遊戲　全跟朴信惠有關（圖／翻攝自tvN）

另一方面，第13集終於有遊戲出現bug的進展，當初世周堅持表示：「這是我做的遊戲，我說不賣的話，你也不能拿到錢，我也要見車代表，我們一起見。」他因此與小混混馬魯可（Marco）發生衝突時，馬魯可在艾瑪面前拿刀刺向他，導致遊戲出現異常，從虛擬世界變成現實，而他為了反抗對方的攻擊，拿出遊戲裡的槍射對方，一連串的異常才因此出現，終於解答艾瑪是全劇的關鍵角色。

▲▼雷／燦烈終於有戲份！《阿爾罕》成殺人遊戲　全跟朴信惠有關（圖／翻攝自tvN）

▲▼遊戲失控後，世周誤殺馬魯可。（圖／翻攝自tvN）

▲▼遊戲失控後，世周誤殺馬魯可。（圖／翻攝自tvN）

世周的戲份比以往多了許多，他誤殺馬魯可後，車代表恰好打來要買遊戲，他顫抖著說：「馬魯可不能去，出現問題了。不能簽約了，無法簽！」隨後便掛了電話。

▲▼雷／燦烈終於有戲份！《阿爾罕》成殺人遊戲　全跟朴信惠有關（圖／翻攝自tvN）

▲▼鑰匙跟艾瑪是遊戲關鍵。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／燦烈終於有戲份！《阿爾罕》成殺人遊戲　全跟朴信惠有關（圖／翻攝自tvN）

而世周在研發遊戲時，常常拿著姊姊為「阿爾罕布拉宮」擔任導遊的書做功課，當作遊戲開發環節的創意，其中，艾瑪手上戴著手飾與戒指就是宮殿裡的一幅畫，而宮殿裡還藏有「天國的鑰匙」，鑰匙必須放在艾瑪手上才可以開啟正義之門，世周所設置的任務，便是指引劉鎮宇到地窖尋找鑰匙的起點，而世周根本就沒被關在地窖裡，遊戲謎團漸漸解開。

推薦閱讀

Wanna One 1/27解散演唱會有直播！　全台8家影院同步放映

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

防彈6天內髮色都換了　Ｖ染藍髮、Jimin粉紅等「超仙造型」瘋傳

與公司解約4月⋯　180cm男團「開錯帳號」裝鎮定：我重開

韓網紅看MV：想見王嘉爾本人　下一秒本尊現身⋯全場驚呆了

周子瑜結束5天台灣假期！　「手上全是伴手禮」滿載回韓

《RM》認愛預告出來了！　李光洙遭逼問女友：我害怕錄影

BLACKPINK Lisa染成漸層淺灰髮色！　仙女美貌震驚1.2萬網友

《奇皇后》男星死會！　斷王陽明舊愛「認愛小10歲醫生」

遭轟「AV女優不能生小孩」　蒼井空幸福捧肚：我懷了雙胞胎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

17歲少女泡湯被揭「家醜房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿！18年後終於懂了：這才是愛情

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

長髮「滴姐」正臉曝光掀暴動！　蔡阿嘎眼冒愛心：太正了

用垃圾袋、毛巾煮麵！　孫安佐曝「監獄最夯料理」4步驟：OO我婆啦

BLACKPINK Lisa染成漸層淺灰髮色！　仙女美貌震驚1.2萬網友

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

Apple親弟弟是《棒棒堂》的他！　消失N年暴增10公斤變這樣

孫生睡木椅6年「第一次期待過年」　利菁曝對話截圖：看到想哭！

秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光　網一看嚇呆：踩高蹺？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿爾罕布拉宮的回憶, 燦烈, 玄彬, 朴信惠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷／他先刺殺燦烈！《阿爾罕》成殺人遊戲　跟朴信惠有關
  2. 尼克要她「閉眼走到衣櫃前」　Ashly一開門「看到生日驚喜」感動尖叫！
  3. 陳綺貞凍齡！小巨蛋VCR致敬「17年前」　空姐Look曝光
  4. 小彬彬失婚2次「還是想交女友」　兒小小彬吐槽：等我出家吧
  5. 侯湘婷從紐約帶2個小孩回來！　「力挺江美琪」溫暖同台
  6. 婚宴4hr內趕場Wanna One演唱會可能嗎？原PO列兩大問題崩潰了
  7. 霸道總裁禾浩辰貼臉狂撩　安心亞招認：有點動心了
  8. 周子瑜結束5天台灣假期！　「手上全是伴手禮」滿載回韓
  9. 一世代哈利、水原希子驚爆熱戀！　親飛日本密會IG早洩跡象
  10. 艾米舒默黃腔超over！上床前狂吃OOO　色情簡訊勾一夜情對象

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366