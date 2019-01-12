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與公司解約4月⋯　180cm男團「開錯帳號」裝鎮定：我重開

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像男團KNK因全團擁有180cm模特兒身高，以及超強的綜藝感，在韓粉之間認知度高。但他們出道2年多，卻在2018年9月與前經紀公司YNB娛樂提前解約，有眞則是健康問題退團。與前公司解約4個月多，智勳11日卻被發現還傻傻地在YNB娛樂開直播，令歌迷哭笑不得。

▲KNK出道2年半就面臨提前解約的窘境，所幸現已找到新的經紀公司。（圖／翻攝自KNK IG）

▲KNK出道2年半就面臨提前解約的窘境，所幸現已找到新的經紀公司。（圖／翻攝自KNK IG）

KNK與前公司YNB娛樂解約至今4個月多，他們2019年重新出發，加入新成員李東元後，以5人形式再度回歸。沒想到，智勳11日打算跟直播與粉絲互動，標題還打上「智勳的驚喜放送」，卻傻傻地登入前公司的VLive帳號，影片長達1分鐘多，他最後才發現自己開錯，但故作鎮定表示：「我用KNK的帳號再開一次！」

▲▼與公司解約4月⋯　180cm男團「開錯帳號」裝鎮定：我重開（圖／翻攝自Vlive、KNK IG）

▲KNK智勳與前公司解約4個月了，11日卻開錯帳號。（圖／翻攝自KNK IG、Vlive）

智勳的直播應片雖然只有聲音，但令大批粉絲哭笑不得，驚訝表示「Oh my god」，但也有人笑喊「偶像太傻」。KNK在2016年3月出道，5人因平均身高超過185而受到關注，但讓他們受歡迎的契機是綜藝節目，成員栖含（서함）在節目上不記形象的演出讓人印象深刻，圈了一票死忠粉絲。

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