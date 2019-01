記者吳睿慈/綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員有著精緻的洋娃娃外表,甫出道就獲得超高人氣,泰國籍成員Lisa個性活潑大方,跳起舞來強而有力,圈了許多粉絲喜愛。她近期以淺咖啡的髮色為主,日前現身機場卻被發現造型換了,有如仙女般的淺灰髮色,令網友驚艷直呼「太美了」、「仙女下凡」。

▲▼Lisa於9日出國時,以漸層淺灰髮色亮相。(圖/CFP)



Lisa於9日隨著成員飛往曼谷舉辦「BLACKPINK 2019 WORLD TOUR with KIA [IN YOUR AREA]」演唱會,她以一頭最新髮色亮相仁川機場,頭頂延伸到髮尾的顏色由淺至深,從淺灰色漸層成咖啡灰、還有幾束挑染成白色的髮梢,令人為之一亮。

▲Lisa新髮色,引起網友讚嘆。(圖/翻攝自微博)



Lisa出道以來駕馭各種造型,從低調的黑色到鮮豔的咖啡橘紅色,都相當適合她。2019年新春變換了一個顏色,「Lisa新髮色」的討論話題也在11日登上微博熱搜,引起近1.2萬人熱烈討論,紛紛稱讚她「美如仙女」。