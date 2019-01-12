以為新郎新娘是臨演！　依依曝被求婚「驚悚過程」：這樣對嗎

記者潘慧中／綜合報導

「雙胞胎依依佩佩」的姊姊依依（蔡依伶）2014年舉辦浪漫婚禮，至今仍讓人記憶猶新，她近日難得分享被求婚的過程，當初仍是男友的Stanley用朋友的結婚場地求婚，但她完全不知情、以為是臨時演員，事後得知狀況後心想：「這樣對嗎？這樣好嗎？」

▲依依分享當年被求婚的過程。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



依依最近在《小明星大跟班》透露，老公當年以「澳洲好兄弟要結婚」的名義邀她和好姊妹一起去澳洲，新娘丟捧花的時候，突然被人推出去讓她接到，不久後，男方突然邀她一起去戶外透透氣，可疑的是，對方全程心不在焉一直在看手錶。

可能是準備得差不多了，Stanley便提議回去該場地，依依一開門發現原本沒參加婚禮的妹妹和閨蜜竟然全到齊，原本新人的結婚場景都變了，地板鋪滿玫瑰花、擺上小蠟燭，被引到中間時，她心想：「怎麼會這麼驚悚？在人家的結婚典禮這樣子，是真的要跟我求婚嗎？」

▲依依原本以為新郎新娘是臨時演員。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



沒想到，Stanley真的跪下來求婚，依依聽到對方說：「妳願不願意跟我走一輩子」後感動點頭，但她當下以為新郎新娘、伴娘伴郎全是臨時演員，「這個求婚場面太浩大了，我還在那邊好感動！」

▲▼依依最後才知道人家真的在結婚。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



直到Stanley說：「真的是人家在結婚啊」，她才恍然大悟，讓她覺得好愧疚，「真的是超級不好意思，哪一個新娘會願意一生一次的結婚典禮，自己的親友都在，還把那個場地跟時間就空下來讓我們求婚？」但老公解釋當初是和友人講好，婚禮結束後場地先不要拆、留半小時讓他求婚。

▲約從24：52分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）