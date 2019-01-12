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大女兒難產、小女兒急產…　許維恩二姊連2胎「沒了半條命」！

記者潘慧中／綜合報導

許維恩上有兩個姊姊路兒和菲菲，下有一個相差11歲的弟弟湯姆，其中3姊妹外型亮麗，吸引一票網友個別追蹤粉絲專頁。二姊許菲菲11日深夜回想起當年生兩個女兒的情況，「姊姊難產、妹妹急產，這兩次讓我沒了半條命。」引來不少媽媽粉絲的共鳴。

▲▼許維恩二姊連2胎「沒了半條命」（圖／翻攝自Facebook／許菲菲）

▲▼許維恩一家人高顏值。（圖／翻攝自Facebook／許菲菲）

▲▼許維恩二姊連2胎「沒了半條命」（圖／翻攝自Facebook／許菲菲）

許菲菲透露大女兒已經是中學生了，這段時間以來，總能聽到朋友誇讚：「妳的兩個小孩是來報恩的；書自己唸、學業也自己顧得很好！」她謙虛表示可能女兒們都知道自己當年生產時受苦了。

▲▼許維恩二姊連2胎「沒了半條命」（圖／翻攝自Facebook／許菲菲）

▲▼許菲菲育有兩個女兒。（圖／翻攝自Facebook／許菲菲）

▲▼許維恩二姊連2胎「沒了半條命」（圖／翻攝自Facebook／許菲菲）

當初皆以自然產的許菲菲，生大女兒的時候一度難產，第二胎並沒有生得比較順利，在不到幾小時的產痛內就生下小女兒，連續兩次讓她差點沒了半條命，更辛苦的是，生完兩個女兒後，她足足花了6年才逐漸恢復體力。

▲▼許維恩二姊連2胎「沒了半條命」（圖／翻攝自Facebook／許菲菲）

▲許菲菲身材依然保養得宜。（圖／翻攝自Facebook／許菲菲）

事實上，許菲菲已經41歲，單從照片完全看不出真實年齡，只見她放下及胸長髮，身穿灰色大學T搭配白色短褲、裸膚色尖頭鞋，襯托出修長雪白美腿，無論是外貌或身材都保養如少女。

許菲菲臉書全文：

如今大女兒已經中學了！朋友都說「妳的兩個小孩是來報恩的；書自己唸、學業也自己顧的很好！」。我想她們可能知道媽媽當初自然生下她們受苦了；姊姊難產、妹妹急產，這兩次讓我沒了半條命。生完妹妹之後花了六年的時間才恢復體力～～

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關鍵字

許維恩, 許路兒, 許菲菲

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