「假笑男孩」擠出招牌笑容　鬆懈轉頭「一秒變臉」網友超心疼

記者劉宜庭／綜合報導

大陸盛典「2018微博之夜」於11日晚間舉行，現場不僅大咖藝人雲集，就連近來在陸網爆紅的8歲「假笑男孩」加文（Gavin Thomas），也盛裝出席活動，還在現場親自示範招牌假笑表情，沒想到畫面曝光後，卻讓網友心疼不已，意外引發討論。

▲「假笑男孩」加文現身2018微博之夜紅毯。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

加文11日晚間出席活動，穿著藍色襯衫搭配深色背心，再以黃色領帶點綴，帥氣登上紅毯亮相。期間，他對著現場媒體，亮出招牌「假笑」表情，然而笑到一半似乎有些累了，一鬆懈下來，隨即被拍到「變臉」畫面，秒變回無表情狀態。

▲加文鬆懈變臉轉為無表情，這一幕讓網友心疼不已。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

不少網友看到這一幕，紛紛留言表示心疼，「他好像笑僵硬了…放過他吧」、「這樣感覺他已經很累了」、「放過小朋友啊…這樣一直笑多累啊」，在網路上意外引發一陣爭議。

事實上，「假笑男孩」加文會爆紅，最初源自於與叔叔尼克（Nick Mastodon）玩耍的影片在網路上瘋傳，他的頭被放上壁虎，露出無奈又緊張的微笑，這個表情讓他迅速受到討論。他從6個月前設立微博帳號，至今已經累積近200萬人關注，顯見在大陸人氣相當高。

然而，過去也有人擔憂，這些名氣是否會對加文帶來負面影響？他的經紀人日前回應，團隊會盡可能讓加文正常的生活，讓他在每個項目中都保有樂趣，「他的夢想是成為YouTuber，他似乎正朝著正確方向邁進。」