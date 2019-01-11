ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「假笑男孩」擠出招牌笑容　鬆懈轉頭「一秒變臉」網友超心疼

記者劉宜庭／綜合報導

大陸盛典「2018微博之夜」於11日晚間舉行，現場不僅大咖藝人雲集，就連近來在陸網爆紅的8歲「假笑男孩」加文（Gavin Thomas），也盛裝出席活動，還在現場親自示範招牌假笑表情，沒想到畫面曝光後，卻讓網友心疼不已，意外引發討論。

▲「假笑男孩」紅毯擠笑容　網心疼。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲「假笑男孩」加文現身2018微博之夜紅毯。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

加文11日晚間出席活動，穿著藍色襯衫搭配深色背心，再以黃色領帶點綴，帥氣登上紅毯亮相。期間，他對著現場媒體，亮出招牌「假笑」表情，然而笑到一半似乎有些累了，一鬆懈下來，隨即被拍到「變臉」畫面，秒變回無表情狀態。

▲「假笑男孩」紅毯擠笑容　網心疼。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲「假笑男孩」紅毯擠笑容　網心疼。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲加文鬆懈變臉轉為無表情，這一幕讓網友心疼不已。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

不少網友看到這一幕，紛紛留言表示心疼，「他好像笑僵硬了…放過他吧」、「這樣感覺他已經很累了」、「放過小朋友啊…這樣一直笑多累啊」，在網路上意外引發一陣爭議。

事實上，「假笑男孩」加文會爆紅，最初源自於與叔叔尼克（Nick Mastodon）玩耍的影片在網路上瘋傳，他的頭被放上壁虎，露出無奈又緊張的微笑，這個表情讓他迅速受到討論。他從6個月前設立微博帳號，至今已經累積近200萬人關注，顯見在大陸人氣相當高。

然而，過去也有人擔憂，這些名氣是否會對加文帶來負面影響？他的經紀人日前回應，團隊會盡可能讓加文正常的生活，讓他在每個項目中都保有樂趣，「他的夢想是成為YouTuber，他似乎正朝著正確方向邁進。」

推薦閱讀

《延禧》最美妃子錄影驚爆失聯！　張嘉倪老公：準備報警了

遭譏「胖到認不出」！張惠妹發福5主因瘋傳　網一看超心疼

2018台灣唱片銷售榜「第一名是他3年前專輯」！　蔡依林排第三

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

12歲李嫣暴風抽高！　直逼「183cm李亞鵬肩膀」氣場超強

張懸認了有新男友！　「穩定交往2年」約會畫面被拍

影／野生周子瑜現台南咖啡廳！　抱吉娃娃愛犬親民合照簽名

Janet比基尼「跪地吞沙」！　神還原無人島撿堅果PTT激推：超有誠意

迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點！

女星離婚後驚爆懷三胎！　「斷奶私訊」流出…她認了有新戀情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

2018微博之夜, 微博之夜, 微博之夜紅毯, 假笑男孩, 加文, Gavin Thomas

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Gail、李佳歡也來了！《聲林》選手演唱會1/19好評加場
  2. 《來去高雄》挨轟　炎亞綸心疼白冰冰：她有她的價值
  3. 爆為小賈斯汀鬧翻！泰勒絲久違同框賽琳娜　13年閨蜜情逼哭粉
  4. BLACKPINK Lisa染成漸層淺灰髮色！　仙女美貌震驚1.2萬網友
  5. 「假笑男孩」擠出招牌笑容　鬆懈轉頭「一秒變臉」網友超心疼
  6. 白冰冰MV被轟沒質感　一見到「韓國瑜」嬌喊：我多委屈啊！
  7. 報警抓蔣勁夫施暴！　日籍女友改口「被媒體誘導」：我反應過度
  8. BTOB「二代隊長」旼赫2月入伍　7成員今年剩4人活動
  9. 鍾瑶高中曖昧「借你外套穿」充滿暗示　甜互動子閎被封「艾竇CP」
  10. 周興哲新歌Remix《你好不好》　一夜衝上排行榜！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366