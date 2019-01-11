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2018台灣唱片銷售榜「第一名是他3年前專輯」！　蔡依林排第三

記者劉宜庭／綜合報導

2018年有許多天王、天后相繼發片，包括王心凌、陳綺貞、蕭敬騰、吳青峰、田馥甄（Hebe）、李榮浩，以及睽違4年發片的蔡依林，競爭相當激烈，如今台灣五大唱片統計出，2018一整年的銷售排行榜，第一名竟是早在2015年就發行的專輯，讓眾人驚訝不已。

▲2018台灣唱片銷售榜「第一名是他」！。（圖／翻攝自五大唱片網站）

▲2018台灣五大唱片銷售總排行榜出爐。（圖／翻攝自五大唱片網站）

台灣「五大唱片」在業界具有指標性，每每統計出當年銷售排行榜，都能引發外界熱議。如今2018一整年的銷售總排行榜正式出爐，是大陸歌手華晨宇的《異類》。

驚人的是，華晨宇《異類》早在2015年底就已經發行，不但連續3年都未掉出榜外，竟還能夠奪下2018年在台灣的銷售冠軍，人氣可見一斑。

▲華晨宇《異類》奪2018台灣唱片銷售榜冠軍。（圖／翻攝自華晨宇微博）

▲華晨宇《異類》自2015年發行。（圖／翻攝自華晨宇微博）

除了第一名由華晨宇奪下，第二到第十名分別為王心凌《CYNDILOVES2SING愛。心凌》、蔡依林《UGLY BEAUTY》、陳綺貞《沙發海》、林俊傑《偉大的渺小》、蕭敬騰《欲望反光》、吳青峰《Everybody Woohoo》、張棟樑《最好的快要發生》、徐佳瑩《心裡學》、張惠妹《偷故事的人》。

▲▼王心凌。（圖／環球提供）

▲2018台灣唱片銷售榜「第一名是他」！。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

▲王心凌、蔡依林分別位列第二、三名。（圖／資料照／環球提供、翻攝自蔡依林臉書）

▼華晨宇《異類》。（影片／取自YouTube／Bill Bounce，如遭刪除請見諒。）

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