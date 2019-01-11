《延禧》最美妃子錄影驚爆失聯！　張嘉倪老公：準備報警了

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星張嘉倪外型搶眼，因演出《延禧攻略》中的最美妃子「順嬪」爆紅，戲外則是個幸福人妻，婚後育有2子。日前，她被拍到現身機場，似乎準備出國工作，老公賈超也有陪伴送機，沒想到，丈夫在11日發文驚爆她呈現「失聯」狀態，在網路上引發討論。

▲張嘉倪演出《延禧攻略》爆紅。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）



《妻子的浪漫旅行》第二季近來正式開拍，張嘉倪被爆是節目來賓之一，日前更被拍到現身機場的照片，畫面中，她整個人坐在行李箱上，讓老公賈超推著走，互動十分甜蜜有愛，到了分別時刻，小倆口更表現出離情依依的神情，閃瞎眾人。

▲張嘉倪機場曬恩愛。（圖／翻攝自微博／《新浪綜藝》）



據悉，張嘉倪此趟搭機行程，應就是為了錄製《妻子的浪漫旅行》。然而，賈超卻突然在11日中午發文，抱怨太太呈現失聯狀態，文中更開玩笑寫道：「她已經快48個小時沒有聯繫我了！微信也沒回！我準備報警了。」

賈超一番言論一出，不但再度拋出閃光彈，同時也引來不少網友笑虧，「她在旅遊，不想理你」、「我倪玩得正開心呢，沒有空理你」、「哈哈哈你孤獨了」，也有人嘆說，「這恩愛秀得過分了」、「這是什麼神仙愛情啊，為什麼我沒有。」在網路上意外掀起一陣熱議。

▲張嘉倪與賈超婚後接連生下2子。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）