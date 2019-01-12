艾米舒默黃腔超over！上床前狂吃OOO　色情簡訊勾一夜情對象

▲《艾米舒默的內心世界》將在台登場。（圖／杰德頻道提供）

記者林映妤／台北報導

好萊塢喜劇一姊艾米舒默（Amy Schumer）浮誇辛辣態度深植人心，曾獲艾美獎肯定的個人綜藝秀《艾米舒默的內心世界》將首度登台，她不但在脫口秀中自爆私密床事，街訪還突襲路人逼問一夜情，並在短劇展露素顏自婊，自信狂放的綜藝風格將席捲台灣！

艾米從小就展現她不按牌理出牌的特質與搞笑天賦，中學時期被同學票選為「班上小丑」與「老師惡夢」，出道後以喜劇電影大開知名度，代表作包括自編自演的《姐姐愛最大》、《搶救千金》以及2018年主演電影《姐就是美》不僅在全美叫好叫座，片中傳遞現代女性應勇於做自己，而非一味追求普世價值下的美麗外表，滿滿正能量深獲喜愛，也奠定她喜劇一姐的地位。

除了在電影裡面不濟形象的爆笑演出，現實生活中的她，也總是帶給大家瞠目結舌的脫序行為，曾在表演場合上公開抨擊美國總統川普，讓在座200多名觀眾怒而離席，因而登上新聞版面。

▲▼艾米舒默辛辣風格引人爆笑。（圖／杰德頻道提供）





《艾米舒默的內心世界》以短喜劇為主軸，穿插艾米個人脫口秀與路人隨機街訪的綜藝節目。艾米黃腔開好開滿，不但在脫口秀裡大膽吐露私密床事，「避孕藥是我的好朋友！我會事前先大吃！」以及她自稱「色情簡訊天后」，擅長在一夜情後傳色情簡訊讓對方對她念念不忘。

艾米也在隨機街訪中突擊路人逼問「你有過一夜情嗎？」、「你有傳過私密照給別人嗎？」讓路人嚇到花容失色一時反應不過來；短喜劇裡則看到艾米發揮大家熟悉的浮誇喜劇功力，將各種生活小插曲以詼諧諷刺的方式呈現，並融合現代都會男女的腥羶現象，如性愛簡訊、一夜情文化、情侶之間的尷尬時刻等。



《艾米舒默的內心世界》1月14日起，每週一至週五晚間10點30分於MOD 380台爆笑頻道（COMEDY CENTRAL）獨家首播。