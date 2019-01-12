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BLACKPINK 3月林口開唱！最高票價5800　搶票資訊看這

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新生代當紅女團「BLACKPINK」出道短短2年多，每首單曲發行必有破億觀看次數，她們2018年以首爾為出發點，展開世界巡迴演唱會「BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA]」。挾帶這股高人氣，她們將在3月3日來台舉辦台灣站巡演，主辦12日公佈票價及搶票日，勢必掀起粉絲搶票戰爭。

▲▼BLACKPINK 3月林口開唱。（圖／live nation taiwan提供）

▲BLACKPINK 3月林口開唱。（圖／live nation taiwan提供）

「BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA]」為BLACKPINK出道以來首次世界巡迴演唱會，自去年從首爾開跑後好評不斷，場場完售。她們在演唱會中，除了帶來LIVE BAND演出經典歌曲外，也會準備各具特色的SOLO舞台，並增加延伸台近距離與觀眾互動。

▲▼BLACKPINK 3月林口開唱！最高票價5800　搶票資訊看這（圖／live nation taiwan提供）

▲BLACKPINK 3月林口開唱，票價公佈。（圖／live nation taiwan提供）

巡迴將在3月3日來到林口體育館開唱，門票分為5800（搖滾站區）、4800、3800、3300、2800、2300共6種票價，20日下午2點將在拓元售票系統開賣。此次開唱，也是BLACKPINK出道2年多來首度訪台，格外受到討論。

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