Wanna One 1/27解散演唱會有直播！　全台8家影院同步放映

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男團Wanna One即將迎來解散演唱會，韓方日簽證實1月27日最終場演唱會將透過戲院直播，讓更多沒買到門票的粉絲同步分享喜怒哀樂。台灣獲得直播版權的威秀影城11日終於公開相關資訊，全台有8家戲院看得到直播，門票售價為1000元。

▲Wanna One最終場台灣有直播。（圖／威秀提供）



『2019 Wanna One Concert [Therefore]』27日最終場將在高尺天空巨蛋舉辦，為滿足海外各地廣大粉絲無法親臨現場的需求，這場演出將透過影城全程現場直播，讓粉絲可以在大銀幕上見證Wanna One歷經千錘百煉的表演，笑容、汗水、淚水以及一切。

不只日本全國、香港和進行現場直播，台灣也是則由威秀影城獨家播出，共有8家影城播放，台北信義威秀影城、台北京站威秀影城、林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城、桃園統領威秀影城、新竹大遠百威秀影城、台中Tiger City威秀影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城。門票統一售價為1000元，17日中午12點起在影城現場、威秀影城官網、官方APP、全家便利商店FamiPort販賣。

▲Wanna One最終場台灣有直播。（圖／威秀提供）