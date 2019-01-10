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雷／《男朋友》朴寶劍床上哄睡覺！　「最後一幕」虐心倒數

記者吳睿慈／綜合報導

南韓浪漫戲劇《男朋友》由朴寶劍、宋慧喬主演，宋慧喬飾演的童話酒店代表車秀賢，因爸爸從政、成為各界注目的「公主」，她愛上身份差距疏遠的金振赫，卻害男方成為輿論的焦點，加上前夫想要追回她，兩人的感情困難重重。

▲▼男朋友，朴寶劍、宋慧喬 。（圖／翻攝自tvN）

▲▼金振赫哄車秀賢睡覺。（圖／翻攝自tvN）

▲▼金振赫哄車秀賢睡覺。（圖／翻攝自tvN）

金振赫、車秀賢雖遇上各種困難阻擾，但他對女生的心意不變，打電話給女生撒嬌表示：「想見見妳的臉。」車秀賢行動力一流，直接把他約出去吃宵夜，他感動直呼：「我只是說要見見面，以為是視訊，沒想到妳真的來見我了。」女生告白：「今天特別想見你。」他隨著女生回家，哄著車秀賢睡覺。

▲▼男朋友，朴寶劍、宋慧喬 。（圖／翻攝自tvN）

▲鄭宇碩為了追回車秀賢，成為「童話飯店」的共同代表。（圖／翻攝自tvN）

鄭宇碩為了追回車秀賢，仗著自己是泰京集團的兒子，決定參與童話飯店的經營，坐上「共同代表」的位置，面對金振赫的指責，他回擊：「我們是如何不同世界的人，隨著時間過去，我就會讓你了解。」

鄭宇碩的介入，金振赫自責不已，他向車秀賢說出心聲：「我對不起妳，是我的心意害得秀賢混亂了。」但車秀賢笑著表示：「你的心意，對我來說是治癒，沒有你的話，我會害怕到無法面對，多虧你我才知道什麼是愛情。」兩人距離又比之前更靠近。

▲▼▲▼男朋友，朴寶劍、宋慧喬 。（圖／翻攝自tvN）

▲泰京集團會長刁難秀賢。（圖／翻攝自tvN）

泰京集團會長、秀賢的前婆婆一直以來都想把「童話飯店」佔為己有，她特地到飯店找兒子，半威脅半命令：「有照著我的預想方向進行嗎，我可以相信你吧？如果沒有照我預想發展的話，就算你是我兒子，我也不會放過你，車秀賢不可能再次進到我們家。」另一方面又吩咐職員把衣服送去給車秀賢，要求車秀賢出席忌日，「你爸爸的忌日會變成很象徵的事，她會不會參加將造成很大的issue！」

▲▼▲▼男朋友，朴寶劍、宋慧喬 。（圖／翻攝自tvN）

▲▼媽媽逼秀賢去忌日。（圖／翻攝自tvN）

▲▼媽媽逼秀賢去忌日。（圖／翻攝自tvN）

然而，這一天恰好撞期金振赫的家族聚餐，金得知車秀賢有重要行程，便向女方說謊：「我們家的聚會延期了。」但車秀賢偶然發現家族聚餐根本沒取消，媽媽卻打來逼她參加忌日，經過一晚思考後，她最後出現在金振赫家門口，這也代表她為了金振赫對抗泰京集團，虐心劇情倒數。

▲▼▲▼男朋友，朴寶劍、宋慧喬 。（圖／翻攝自tvN）

▲▼▲▼男朋友，朴寶劍、宋慧喬 。（圖／翻攝自tvN）

▲▼秀賢最後選擇金振赫，金振赫感動流淚。（圖／翻攝自tvN）

▲▼▲▼男朋友，朴寶劍、宋慧喬 。（圖／翻攝自tvN）

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男朋友, 朴寶劍, 宋慧喬

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