艾怡良一晚連喝5間！　蔡旻佑加入「開心一整夜」

記者關韶文／台北報導

艾怡良於歲末年終推出新作《垂直活著，水平留戀著。》，11日晚間巡迴台北各大餐酒館，一晚跑了5間餐館，蔡旻佑開心加入，艾怡良表示，「用很自在的方式，像在家裡唱歌給大家聽，喝著一整夜調酒，我的《一整夜》現場演唱，ㄧ起享受浪漫的一整夜。」

在Abrazo擁抱餐酒館、貓下去敦北俱樂部時，擠爆現場的群眾太熱情，艾怡良還加唱新歌《玻璃心》，全場high翻。好友蔡旻佑加入，分享聽完專輯的感覺，及這次跟艾怡良合作創作《美術課》的過程，兩位好友聚在一起，為這一整夜增添色彩。艾怡良開玩笑的說：「我就說我也有癱瘓台北交通的能力吧。」

▲▼艾怡良巡迴六間餐酒館，和蔡旻佑開心嗨唱。（圖／環球提供）

蔡旻佑與艾怡良好友見面格外興奮，忙碌的兩人上次見面是3個月前；聊起記憶深刻的一整夜，回憶某日夜晚在小酌聊天，聊到一個共同友人離世，後來隔天旻佑跟怡良說她突然舉起酒杯往下倒，表示悼念。也因為旻佑幫怡良「找記憶」，因而創作了《夜晚出生的小孩》。

▲▼艾怡良推出新歌《一整夜》。（圖／環球提供）

蔡旻佑也感謝怡良讓他學會人生要放鬆點。當初艾怡良給蔡旻佑聽《一整夜》的demo，聽完歌跟創作概念，旻佑驚呼，「真的可以嗎？！」但也希望有一天自己可以拋開束縛，旻佑也正在籌備新專輯，預計今年推出。