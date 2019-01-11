羅大佑「週3聚樂部」精神寫成歌！　暖唱：把音樂當晚餐　

記者關韶文／台北報導

音樂職人羅大佑從2018年5月起，刻意在每個月最後一個星期三在台北Legacy舉辦「週3聚樂部─羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」近距離演出計畫，他說：「在資訊社會中，大家好像活得越來越緊張，我覺得要到星期三的晚上才能夠休息一下，因為一週的辛苦上班，工作已經完成了 60%，在一星期的『中場』能到音樂的世界裡放鬆一下，讓之後工作效率變得更好。」

羅大佑2017年到2018年舉辦多場「當年離家的年輕人」大型巡迴演唱會，從台北小巨蛋啟程，帶著15人編制樂團，與10多萬歌迷一起搖滾青春。在一次又一次華麗落幕之後，他逐漸萌生了「回到表演初衷、走進小場地、以更近距離的方式貼近觀眾」的想法，於是開啟了「週3聚樂部--羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」的系列演出。

▲▼羅大佑「週3聚樂部」已經成為固定傳統。（圖／種子音樂提供）

每場都有獨特的主題安排，這個演出精神也變成最新的MV內容，在《今夜星期三》MV中可以看到一群人在車水馬龍的城市穿梭，下班後開心出發去台北華山Legacy看羅大佑演出，歌迷高舉著印有羅大佑「Legacy週3聚樂部」字樣的飲料杯開心飲用，羅大佑與資深名製作人王治平、其他優秀音樂人在台上一起飆彈吉他、歌唱，歌迷年齡層橫跨各世代，有一群人大聲合唱、有一群人舉起手機拍照、還有一群人拿起手機開著手電筒跟隨節奏搖擺，營造出一片美麗燈海。

如同在這首2019全新單曲《今夜星期三》歌詞中羅大佑提到「今夜星期三不用吃晚飯，這裡有群瘋子就把音樂當晚餐，越唱越起勁的歌曲越晚越浪漫，」短短幾句歌詞就傳達出他舉辦「Legacy週3聚樂部」的最主要用意。