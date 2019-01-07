金球獎／首位韓裔視后！《追殺夏娃》吳珊卓韓語致詞：爸媽我愛你

▲吳珊卓獲得戲劇類影集最佳女主角。（圖／達志影像／美聯社）



記者許瑞麟／綜合報導

第76屆金球獎頒獎典禮於7日早上舉行，《追殺夏娃》（Killing Eve）吳珊卓（Sandra Oh）獲得戲劇類影集最佳女主角，成為首位獲得該獎項的韓裔女演員，還在致詞最後用韓語感謝坐在台下的父母，場面令人動容。

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吳珊卓在《追殺夏娃》中飾演英國軍情五處的工作人員，厭倦內勤工作，之後致力於追查一名女殺手，2人逐漸對彼此產生特別的依賴關係。本劇播出後收視率亮眼，評價也很高，不但續訂第2季，她的片酬也因此增加。

▲吳珊卓。（圖／《追殺夏娃》劇照）



首度入圍該獎項便獲獎的吳珊卓，打敗強敵《使女的故事》伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）、《冷戰諜夢》凱莉羅素（Keri Russell），上一位亞裔視后是35年前的日本女演員島田陽子。

她此次也和《荒唐分局》的安迪山伯格（Andy Samberg）擔任典禮主持人，得知得獎後，便從舞台後方走出來領獎，興奮地直呼，「Killing Eve！」並感謝同劇演員和工作人員，最後用韓語說，「爸，媽，我愛你們！」坐在台下的父母也開心地望著她。

現年57歲的吳珊卓為韓裔加拿大籍，畢業於加拿大國家戲劇學院，畢業後便投入電視圈，代表作品為《實習醫生》，曾獲得美國演員工會獎戲劇類影集最佳女主角以及金球獎影集類最佳女配角，其它作品包括《托斯卡尼艷陽下》、《麻雀變公主》、《尋找新方向》等。