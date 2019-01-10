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南台灣購物專家合體！　「20年天王天后」同台唱情歌

▲▼喬幼,鄔兆邦。（圖／豪記唱片提供）

▲喬幼、鄔兆邦合體對唱情歌。（圖／豪記唱片提供）

記者關韶文／台北報導

「南台灣知名購物天后」喬幼推出台語新專輯，踏入演藝圈20年，曾先後與羅時豐、袁小迪等台語知名男歌手對唱，而從南台灣「信吉衛視」發跡，八年締造五億元的銷售佳績，宣布轉型當歌手！

兩年前，一曲《女人的一生》在youtube創下2500萬的超高點閱率，讓喬幼唱出一片天，而日前拉著師弟鄔兆邦對唱與拍攝新歌《拜託月娘》MV，而鄔兆邦太過緊張，對唱時嘴角都僵硬，讓兩人的對唱鏡頭連連NG，連拍30遍之多，喬幼苦笑說，「最後連我都唱到嘴都麻了。」

▲▼喬幼,鄔兆邦。（圖／豪記唱片提供）

▲▼喬幼、鄔兆邦素有南台灣購物天后、天王之稱。（圖／豪記唱片提供）

▲▼喬幼,鄔兆邦。（圖／豪記唱片提供）

提到兩人好交情，相識超過10年，同為南部熱門的電視購物頻道出身，還被粉絲封號購物天后與天王，各自擁有不少婆媽粉絲群，還曾被粉絲拱為最速配的一對。近來鄔兆邦加盟豪記唱片，推出新專輯，正式的成為喬幼的師弟，兩人又在彼此新專輯，都分別有著《拜託月娘》與《風雨情路》等對唱的新作。

雖然兩人同屬一家電視台，但幾乎沒有同台過，過往還經常在購物頻道較勁，但私下喬幼、鄔兆邦卻是哥們的好交情，首度合體對唱情歌，剛開始還真不習慣，經常會笑場！

談到新歌《拜託月娘》，喬幼表示自己很少嘗試快樂的情歌，「私下的我個性爽朗，此次新歌錄唱，因為好心情，進度神速，而與好友鄔兆邦合作的兩首對唱情歌，也都是開心甜蜜的，終於可以擺脫苦情，甜蜜的唱情歌。」

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