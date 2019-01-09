張彬彬霸氣床咚林依晨：陪我！「蓮花CP」甜炸少女心

記者林奕如／台北報導

林依晨古裝大劇《小女花不棄》首播，她的角色古靈精怪，在前兩集完全整慘小鮮肉張彬彬，她為了醫治唯一親人九叔，必須上京求援，便拜託飾演世子的張彬彬帶她進京，拜託不成直接在大庭廣眾下使出殺手鐧裝孕：「少爺，別走，你不要我沒關係，但不能不要我肚子裡的孩子。」觀眾爆笑。

▲林依晨被張彬彬霸氣床咚。（圖／翻攝愛奇藝）

張彬彬慘受眾人指指點點始亂終棄，情急之下只得把林依晨拖走，他在屋內挑逗床咚，作勢要強吻她：「妳雖不算絕色，但也算清秀，只要妳願意陪我一次，我就帶妳去京城。」林依晨只好將計就計，直接嬌喊：「哎喲公子，不行啊，大白天的呢。」更對著門口喊：「少爺別這樣～外頭好多人在看著呢。」嚇壞小鮮肉，只得無奈暫時答應她，「蓮花夫妻」互動也掀起一波討論潮。

▲林依晨和張彬彬有趣互動。（圖／愛奇藝台灣站）

黃心娣劇中則和師姐林依晨、師弟林柏宏同台互飆戲，飾演柳青蕪大小姐，有關鍵的戲份，其中一幕，蒙住面紗的她，露出高冷銳利的雙眼，伸刀刺向扶養林依晨長大的九叔身上、給出致命一擊，讓人不寒而慄、印象深刻。她表示，「謝謝大家的肯定，這個角色我花了很長的時間去塑造，希望後面繼續帶給大家更多不同的樣貌與演出。」

▲黃心娣飾演狠毒大小姐。（圖／愛奇藝台灣站提供）